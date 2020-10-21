【國泰裁員】勞工處指十分關注事件　已為員工設立就業服務熱線

▲ 勞工處於提醒國泰須就終止僱傭事宜與員工坦誠溝通，並作出妥善安排。

國泰航空公布重組，國泰航空集團包括國泰港龍航空將整體削減約8500個職位，未來數周將裁減約5300名駐港員工，即大概公司逾兩成人手，而國泰港龍航空即日起停止營運。勞工處於今日（21日）表示十分關注事件，提醒國泰須就終止僱傭事宜與員工坦誠溝通，並作出妥善安排；處方亦特別為國泰員工設立就業服務熱線3428 2943，解答有關就業服務的查詢。

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勞工處發言人表示，僱主如欲更改僱傭合約的條款，應事先諮詢僱員並取得其同意，否則或會構成不合理更改僱傭合約條款，僱員可根據《僱傭條例》向僱主提出申索。



處方指，已準備就緒，為受影響的員工提供協助。受影響的員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可致電勞工處特設的專線3580 1442及3580 1443查詢，或到勞工處的勞資關係科各分區辦事處（www.labour.gov.hk/tc/tele/lr1.htm）尋求協助。

此外，處方已特別為國泰員工設立就業服務熱線3428 2943，解答有關就業服務的查詢；亦在勞工處全線13所就業中心（www.labour.gov.hk/tc/tele/es3.htm）設立專櫃，優先為國泰員工提供登記及就業服務。

責任編輯：洪芷晴