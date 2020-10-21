【癌症殺手1】本港癌症個案每年逾3.4萬宗創新高　3種女性常見癌症升幅最多

▲ 本港癌症個案每年逾3.4萬宗再創新高。

2018年本港癌症新增個案再創新高。醫管局轄下的香港癌症資料統計中心今日公布，2018年本港癌症新增個案達至34,028宗，較2017年增加953宗或2.9％；當中大腸癌仍為本港頭號癌症，錄5,634宗新症；而以女性為主要患者的乳癌升幅亦較2017年增5.8%；另子宮頸癌由2017年第9位升到第7位。

2018年頭5位癌症排名與2017年一樣，分別為大腸癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌以及肝癌，佔全港癌症新症個案57%。當中大腸癌為最多，錄5634宗新症，佔16.6%；第二位為肺癌，錄5252宗新症，佔15.4%；乳腺癌錄4645宗新症，佔13.7%；前列腺癌錄2204宗，佔6.5%；而肝癌錄1742宗，佔5.1%。

2018年頭5名癌症新症：

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此外，癌症為本港頭號殺手，2018年共14,594宗癌症死亡個案，較2017年增加240宗，上升1.7%，當中五大癌症佔全港癌症死亡個案63%，依次為肺癌、大腸癌、肝癌、乳腺癌，以及胰臟癌。

2018年頭5位致命癌症排名及數字：

癌症種類 死亡個案（宗） 百分比(%) 與2017年比較 肺癌 3853 26.4 下跌1% 大腸癌 2314 15.9 上升8.2% 肝癌 1487 10.2 下跌4.2% 乳腺癌 756 5.2 上升4.4% 胰臟癌 711 4.9 上升3%

以2018年的最新癌症數據與2008年的數據比較，癌症每年增長率的發病率為3.3%，而死亡率為1.6%；患癌人口為0.7%，其中65歲或以上人口為3.7%。醫管局表示，癌症新症及死亡個案的增加主要源於人口的增長及老年化；按現時的人口結構改變趨勢癌症對香港帶來的沉重負擔會持續上升。

2018年，男性患者及女性患者新症個案數目為17,040以及16,988宗。男性癌症發病率及死亡率在50歲後迅速上升，而女性則在40歲後上升。當中，男性發病年齡中位數為68歲，死亡年齡中位數為72歲；女性發病年齡中位數為62歲，死亡年齡中位數為72歲。過去10年，男性發病率由下跌轉趨橫行，女性發病率則上升；死亡率方面，男女的死亡風險持續下跌，但女性的癌症死亡率在過去10年跌勢漸趨放緩。

2018年男女10大常見癌症：

癌症種類 新症數目（宗） 百分比(%) 與2017年比較 大腸癌 5634 16.6 － 肺癌 5252 15.4 上升1.4% 乳癌 4645 13.7 上升5.8% 前列腺癌 2204 6.5 下跌1.6% 肝癌 1742 5.1 下跌5% 胃癌 1277 3.7 下跌2.8% 子宮體 1165 3.4 上升8.3% 皮膚癌 （非黑色素瘤） 1107 3.3 上升0.5% 甲狀腺癌 1037 3 上升17.3% 非霍奇金淋巴瘤 1008 3 上升0.6%

男性：

癌症種類 個案（宗） 1.大腸癌 3,259 2. 肺癌 3,245 3. 前列腺癌 2,204 4. 肝癌 1,359 5. 胃癌 739 6. 鼻咽癌 634 7. 皮膚癌（非黑色素瘤） 576 8. 非霍奇金淋巴瘤 567 9. 腎及其他泌尿器官（膀胱除外） 513 10. 唇、口腔及咽（鼻咽除外） 479

女性：

癌症種類 個案（宗） 1. 乳腺癌 4,618 2. 大腸癌 2,375 3. 肺癌 2,007 4. 子宮體癌 1,165 5. 甲狀腺癌 806 6. 卵巢及腹膜癌 664 7. 子宮頸 582 8. 胃癌 538 9. 皮膚癌（非黑色素瘤） 531 10. 非霍奇金淋巴瘤 441

至於兒童及青少年癌症數目方面，2018年0至19歲兒童及青少年癌症數目共189宗，佔所有癌症數目約0.6%。排名第一位的白血病錄63宗，佔33.3%；淋巴癌及胚胎細胞及生殖線腫瘤分別排第二及第三，佔15.9%及12.2%。

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記者：陳正怡、郭詩詩