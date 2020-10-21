【癌症殺手1】本港癌症個案每年逾3.4萬宗創新高 3種女性常見癌症升幅最多
2018年本港癌症新增個案再創新高。醫管局轄下的香港癌症資料統計中心今日公布，2018年本港癌症新增個案達至34,028宗，較2017年增加953宗或2.9％；當中大腸癌仍為本港頭號癌症，錄5,634宗新症；而以女性為主要患者的乳癌升幅亦較2017年增5.8%；另子宮頸癌由2017年第9位升到第7位。
2018年頭5位癌症排名與2017年一樣，分別為大腸癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌以及肝癌，佔全港癌症新症個案57%。當中大腸癌為最多，錄5634宗新症，佔16.6%；第二位為肺癌，錄5252宗新症，佔15.4%；乳腺癌錄4645宗新症，佔13.7%；前列腺癌錄2204宗，佔6.5%；而肝癌錄1742宗，佔5.1%。
2018年頭5名癌症新症：
此外，癌症為本港頭號殺手，2018年共14,594宗癌症死亡個案，較2017年增加240宗，上升1.7%，當中五大癌症佔全港癌症死亡個案63%，依次為肺癌、大腸癌、肝癌、乳腺癌，以及胰臟癌。
2018年頭5位致命癌症排名及數字：
|癌症種類
|死亡個案（宗）
|百分比(%)
|與2017年比較
|肺癌
|3853
|26.4
|下跌1%
|大腸癌
|2314
|15.9
|上升8.2%
|肝癌
|1487
|10.2
|下跌4.2%
|乳腺癌
|756
|5.2
|上升4.4%
|胰臟癌
|711
|4.9
|上升3%
以2018年的最新癌症數據與2008年的數據比較，癌症每年增長率的發病率為3.3%，而死亡率為1.6%；患癌人口為0.7%，其中65歲或以上人口為3.7%。醫管局表示，癌症新症及死亡個案的增加主要源於人口的增長及老年化；按現時的人口結構改變趨勢癌症對香港帶來的沉重負擔會持續上升。
2018年，男性患者及女性患者新症個案數目為17,040以及16,988宗。男性癌症發病率及死亡率在50歲後迅速上升，而女性則在40歲後上升。當中，男性發病年齡中位數為68歲，死亡年齡中位數為72歲；女性發病年齡中位數為62歲，死亡年齡中位數為72歲。過去10年，男性發病率由下跌轉趨橫行，女性發病率則上升；死亡率方面，男女的死亡風險持續下跌，但女性的癌症死亡率在過去10年跌勢漸趨放緩。
2018年男女10大常見癌症：
|癌症種類
|新症數目（宗）
|百分比(%)
|與2017年比較
|大腸癌
|5634
|16.6
|－
|肺癌
|5252
|15.4
|上升1.4%
|乳癌
|4645
|13.7
|上升5.8%
|前列腺癌
|2204
|6.5
|下跌1.6%
|肝癌
|1742
|5.1
|下跌5%
|胃癌
|1277
|3.7
|下跌2.8%
|子宮體
|1165
|3.4
|上升8.3%
|皮膚癌 （非黑色素瘤）
|1107
|3.3
|上升0.5%
|甲狀腺癌
|1037
|3
|上升17.3%
|非霍奇金淋巴瘤
|1008
|3
|上升0.6%
男性：
|癌症種類
|個案（宗）
|1.大腸癌
|3,259
|2. 肺癌
|3,245
|3. 前列腺癌
|2,204
|4. 肝癌
|1,359
|5. 胃癌
|739
|6. 鼻咽癌
|634
|7. 皮膚癌（非黑色素瘤）
|576
|8. 非霍奇金淋巴瘤
|567
|9. 腎及其他泌尿器官（膀胱除外）
|513
|10. 唇、口腔及咽（鼻咽除外）
|479
女性：
|癌症種類
|個案（宗）
|1. 乳腺癌
|4,618
|2. 大腸癌
|2,375
|3. 肺癌
|2,007
|4. 子宮體癌
|1,165
|5. 甲狀腺癌
|806
|6. 卵巢及腹膜癌
|664
|7. 子宮頸
|582
|8. 胃癌
|538
|9. 皮膚癌（非黑色素瘤）
|531
|10. 非霍奇金淋巴瘤
|441
至於兒童及青少年癌症數目方面，2018年0至19歲兒童及青少年癌症數目共189宗，佔所有癌症數目約0.6%。排名第一位的白血病錄63宗，佔33.3%；淋巴癌及胚胎細胞及生殖線腫瘤分別排第二及第三，佔15.9%及12.2%。
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記者：陳正怡、郭詩詩