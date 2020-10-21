海關職員否認無牌管有無線電對講機　辯方質疑通訊辦測試方式

▲ 被告林熾輝（左）。（林欣樂攝）

去年中秋節網上傳言指有警員於紅磡1間酒店辦婚宴，有人在附近集結慶賀，期間1名海關職員及商人被搜出對講機，被控無牌管有無線電通訊器具罪，海關職員早前否認控罪，案件今（21日）在九龍城法院開審。通訊辦助理電訊督察供稱，他測試涉案對講機時，發現其發射功率及頻率超出範圍，屬法例下須領牌的對講機。辯方則指，督察的測試方式是，拔去對講機的天線並插上電線測試，督察表示同意。

被告為林熾輝（26歲，海關職員），被控1項無牌管有無線電通訊器具，控罪指他與同案另一被告於 2019 年 9 月 13 日，在紅磡紅樂道無牌各管有1部無線電發送器具。

通訊辦助理電訊督察林良宏供稱，根據通訊辦規定，發射功率不多於0.5瓦及頻率為409至410 赫茲的對講機，屬無需申請牌照則可管有。林指測試涉案對講機時，發現開機時的頻率於上述頻率以內，但他查看其他21個內存的頻度時，則發現有部分超出有關範圍，而發射功率亦超出0.5瓦。

辯方大律師郭憬憲則指出，林測試涉案對講機時，其方式是先拔去對講機的天線，再插上電線，林表示同意。

辯方又指，林並沒有基礎稱管有涉案對講機需要牌照。林回應指，開機時的頻率度數的確在範圍之內，但另外的21個頻度則不然。辯方則指，一般對講機內置設有21個頻度十分平常，林對此表示同意。

當日截查被告的警長34970供稱，他處理現場的非法集結時，懷疑被告藏有非法工具等，故搜查他背包期間發現眼罩、防毒面具、急救用品及對講機等。辯方質疑其書面供詞中，沒有紀錄曾搜出對講機，警長承認當中沒有提及。案件押後11月4日續審。

記者：林欣樂