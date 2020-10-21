工程師涉城巴殺女友案發前錄音曝光　揭被告曾以兩人不雅影片要脅死者

▲ 工程師涉城巴殺女友案發前錄音曝光。

年輕工程師疑不滿女友參與大學迎新營，及怕女友舉報他以兩人性愛片段威脅女友，遂於城巴上以利刀狂插女友逾30刀致死，工程師早前否認謀殺罪受審。案件今（21日）於高等法院續審，庭上播出兩人於案發前的對話錄音，被告表示擔心女友被「抽水」，又提議可陪同女友出席迎新營。錄音又透露兩人協議，被告願將性愛片段交還，死者亦承諾刪除威脅錄音，惟兩人均懷疑對方尚「留有一手」。

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涉案被告吳欣鍵（26歲）被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺20歲女死者李倩姮。控方今於庭上播放多段案發前10多個小時，被告與死者兩人對話的錄音，從案發當日凌晨約‪12時的錄音可知，兩人討論有關死者欲參加大學迎新營一事，部分錄音內容節錄如下︰‬

被告︰「我都係擔心你會俾人抽水啫，佢哋話就算去都唔會有帽嘅，最多係俾人抽水啫。」

死者︰「佢哋有啲pre-camp，我睇返佢哋啲相，係有男女分開玩嘅。」

被告︰「我唔知啦，但啲O camp咁聲名狼藉，唔係空穴無風嘅。近年新聞都成日話大專生O camp愈嚟愈意識不良……唔係全部都係咁，但樹大有枯枝。」

兩人其後又提到被告早前曾以兩人的性愛片段及相片威脅死者，死者將有關whatsapp錄音內容存起，而被告亦要求死者將錄音刪除，其後當晚凌晨約‪3時再次錄音，嘗試協議被告交還兩人的性愛片段，以換取死者刪除被告威脅她的‬whatsapp錄音，部分錄音內容節錄如下︰

被告︰「而家錄緊音呀下，你講嘅嘢係你自願講嘅，我無逼過你，認唔認同？」

死者︰「咁有我把聲架嘛……」



被告︰「而家係9月16日3點16分，我哋喺藍灣廣場大堂，我哋之前做愛嘅片同相，張SD card同USB我俾咗你，你已經收咗啦。」

死者︰「不過唔知有無back up（備份）囉。」

被告︰「你都唔信我啦，仲叫我信你唔會秋後算帳？」

死者︰「因為你都唔肯面對自己嘅問題，唔知幾時又發癲，成日以為自己控制到。」

▲ 工程師早前否認謀殺罪受審，案件今日（21日）於高等法院續審。（資料圖片）

被告其後於錄音中再三向死者確認，她已經將相關whatsapp紀錄刪除，死者則指責被告早前曾暗示或會不小心在台灣遺失載有兩人性愛片段及相片的記憶卡。被告又表示既然死者已刪除whatsapp紀錄，他日若有關whatsapp紀錄傳到警方手上，則屬以不法途徑取得，不能成為有效證據，死者聞言即指「你以為咁講定就得㗎啦？」被告回應指「係㗎，法律係咁講㗎。」

兩人其後又表示無法信任對方已刪除whatsapp紀錄或性愛片段，部分錄音內容節錄如下︰

死者︰「我頭先講咗啦，你唔搞我，你就會無事。」

被告︰「你都唔信我，有咩意思呀？總之我就俾晒你，萬一有咩事，唔關我事…… 你話唔追究，我先喺台灣返嚟，你雖然delete咗record，但都好似留有一手咁。」

死者︰「你都好似留有一手咁啦，你都話無㗎，難保有一日你又發癲，你會好憎我，可能會擺上網。」

隨後兩人又討論到死者參加迎新營的問題，被告質疑死者本來答應跟他出去玩，但最終卻決定參加迎新營，被告因此對她的信任減少，部分錄音內容節錄如下︰

被告︰「我仲以為我哋終於好返，可以出去玩，修補返關係……」

死者︰「但你嘅方法會唔會覺得好＂chur＂，我覺得好似被逼咁，抖唔到氣。」

死者又問及被告，兩人尚有什麼商量的餘地，被告即表示「我可以跟你去玩㗎嘛，你又有得去玩，我又可以一齊啦，咁咪唔使擔心你蝕底。」控方其後又於庭上播放案發時城巴上的閉路電視片段，從片段中可見，案發當日被告尾隨死者上巴士上層，兩人並肩而坐，並無激烈互動，期間被告不時抹汗，及將手伸進背包內。

突然被告從背包取出利刀，狂插死者的胸口，死者毫無抵禦的跡象，便向前俯身，被告再站起來，用刀狂插死者的背部，死者血流如注。當時兩人附近有3、4名乘客，乘客頓時起身遠離被告，被告其後在車廂走廊用刀多次插向自己胸口等部位，再衝向車窗，隨後再以車廂內的鎚仔擊破車窗，一躍而下，倒臥於行人路上。

死者送院後被發現身上有多處長達3至15厘米的刀傷，分佈於其頸部、上半身的前後，左右上肢及左手。

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記者：楊詠渝