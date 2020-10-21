【食用安全】大閘蟹不能與柿子同時進食　中醫解構大閘蟹食用禁忌【內附薑茶製法】

▲ 中醫解構食蟹禁忌，3類人士不宜食用大閘蟹。

秋風起，又是大閘蟹當造季節。但原來食蟹也有禁忌，有些食物配合大閘蟹食用，可引致消化不良，甚至便秘。註冊中醫師何慧欣最近分享有關大閘蟹的實用小知識，並建議可自製薑茶，驅寒解蟹毒：

來到秋天，菊黃蟹肥，大閘蟹、還有大量當季水果應市出場，除了金黃色的蟹膏，柿子、沙田柚、楊桃、雪梨等多款秋天水果，實在令人食指大動，但是原來食蟹和水果也有很多應該注意的禁忌。

體質虛寒及孕婦忌吃

大閘蟹性寒味鹹，有小毒，入肝經和胃經。有清熱散瘀、通經活絡。因為蟹的性味比較寒涼，平日容易腹脹腹痛、怕冷、容易腹瀉，脾胃虛寒的人士，進食大閘蟹後會進一步傷害脾胃，所以應少食大閘蟹。

另外因為大閘蟹有通經散瘀之效，早期懷孕之婦女，都應該盡量避免進食大閘蟹，以免影響孕早期胎兒的穩定性。月經前或行經期間都不宜進食，或會引起痛經或月經周期不穏定。

高膽固醇人士避免食用

大閘蟹蟹肉其實也含有優良的蛋白質，脂肪含量非常低，是減肥或健美人士的好選擇。另外，蟹肉富含礦物質，鈣質、鐵質及鋅都非常豐富，但大閘蟹的蟹膏（蟹黃）膽固醇非常高，高膽固醇患者應避免食用。建議食用份量以每日一人一隻為限。

醫師建議大閘蟹烹調方法

在烹煮大閘蟹的時候，建議可以使用紫蘇葉、生薑和一點黃酒蒸煮，使用乾的紫蘇葉和新鮮紫蘇葉都有同樣功效。大閘蟹性味寒涼，為免傷及脾陽，進食後應飲用薑茶，可以幫助驅寒解毒，解蟹毒。

驅寒解毒薑茶 （四人份量）



材料：生薑20克、紅糖30克



做法：1. 把生薑洗乾淨，切片備用。



2. 把生薑和紅糖加入800毫升水，共煮10至15分鐘即可。

（控制血糖的人士可把紅糖去掉，或使用炙甘草5克代替。）

大閘蟹食物禁忌

秋菊蟹黃，進食大閘蟹的時候也可以配一點黃酒，吃蟹後飲少量的酒可以行氣和血散寒，但應注意不宜過量，可以引致濕熱助痰。

另外，蟹與柿子亦不能夠同時進食，因為蟹肉含有豐富蛋白質，柿子含有「單寧酸」（又稱鞣酸），容易和同時進食的蛋白質結合，形成凝結狀又不容易消化的「單寧酸蛋白」（鞣酸蛋白），造成脾胃消化不良，甚至可以引起便秘的情況。

除了柿子外，以下食物都含有較高的單寧酸，應避免與大閘蟹（或高蛋白質）同時進食，最少應該分開三至四小時才進食。

含有相對較高的單寧酸食物：

杮子、石榴、葡萄、楊桃、布冧、山楂、藍莓及茶等。

大家留意以上大閘蟹注意要點，就可以和親朋好友歡樂共享蟹宴。

文章獲註冊中醫師何慧欣授權轉載，標題為編輯所定。

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責任編輯：陳昊淋