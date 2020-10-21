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【限時優惠】HKTVmall 10月感謝祭加推優惠　Dyson無線吸塵機勁減$1,000【附優惠詳情】

休閒消費 16:20 2020/10/21

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

HKTVmall十月感謝祭再度加推激筍貨品，部分生產低過1折發售。

HKTVmall十月感謝祭再度加推激筍貨品，例如39折鮑魚套餐、$5換鮑魚、$39換枕頭、35折床品等等。十月感謝祭的護膚品、家電及保健產品均應有盡有，為大家推介精選優惠產品！

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這次感謝祭的家品及護膚品都大減價，當中不容錯過減價至$2,680的Dyson - V8 Fluffy 無線吸塵機 (官方行貨)，清潔家區必備。此外，現凡購物滿$88，即可加$5換購原價$79的尚品阿福鮑魚 (紅燒汁4隻)，低過一折！

額外95折優惠

感謝祭延續以往「 每日一店 」重點優惠及每週瘋狂減外，於11月11日，只須付款時輸入優惠碼，即可享全場照價額外95折優惠。

13 Landmarks匯聚頂尖商場的「雲端購物體驗」

於感謝祭期間，在13Landmarks消費滿$800即可獲贈由海洋玻璃、Toyo-Sasaki玻璃、以及備受讚譽的德國設計師Martin Ballendat鼎力合作的HKTVmall限量Lucaris 香檳杯一對 (原價$230)，每日限量200套！

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責任編緝：王芷瑩

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