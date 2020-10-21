【7孩媽媽】患多囊性卵巢症兩孩媽追女　自然懷孕5胞胎被指難存活終現奇蹟

▲ 美國一名患有多囊性卵巢症婦人自然受孕成功懷5胞胎，誕下4女1仔，連同2名兒子，成為7孩媽媽。

孕育每一個生命都得來不易，美國一名婦人患有多囊性卵巢症，難以受孕，2兒子均是透過人工受孕好不容易得來，她跟丈夫渴望有女兒，努力造人下成功自然受孕，更懷上了5胞胎。可是5名胎兒中，醫護曾指只有1個有心跳，並且很可能5個胎兒都很難存活，令媽媽一度難以接受痛哭起來，可幸，最終5孩子都平安出世，當中更有4名小千金。

▲ 美國一對夫婦育有2兒子，希望生女。（圖片︰Megan's fb）

綜合外國傳媒報道，美國北達科他州一對夫婦，太太Megan與丈夫Joshua Hulen本來育有兩兒子，患有多囊性卵巢症的Megan難以受孕，兩兒子都是依靠人工受孕，得來不易。兩夫婦很喜歡小朋友，而細仔患有「軸前面骨發育不全症」（Nager Syndrome），頭面及四肢骨骼呈畸形，眼下斜、中臉凹陷等，即使照顧他要花更多心思，但無阻爸媽希望再生小朋友，他們尤其渴望可以生女兒。

▲ Megan懷有5胞胎，在31周時留影展示巨肚。（圖片︰Megan's fb）

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自然受孕懷五胞胎

兩夫婦努力造人，難以受孕的Megan順利懷孕，在懷孕6周時去照超聲波，產檢發現竟然懷上5胞胎。由於多胞胎大多都會有早產的風險，而且出現併發症的機率較高，而醫護人員更發現5胎兒中只有1個有心跳，表示很可能5個胎兒都很難存活。Megan聽到消息後大哭了約1小時，不願相信壞消息。她很擔憂說︰

我的細仔出生時患有「軸前面骨發育不全症」（Nager Syndrome），我們當時在隔離病房住了3個多月才出院，很擔心這5個小孩能否健康生存下來。

▲ BB一起外出要動用5架嬰兒車。（圖片︰Megan's fb）

懷孕32周剖腹誕早產嬰

慶幸，Megan之後產檢正常，更知道5胎兒是4女孩1男孩。懷5胞胎的她腹大便便，經常拍照記錄巨肚的變化。她不時出現妊娠不適，至懷孕32周，她血壓升高，需緊急住院並安排進行分娩。到9月2日，她透過剖腹產生下5胞胎。

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5個小孩都相隔4分鐘內出生，他們約重3磅3安士至4磅不等，取名為Allison、Chloe、Emma、Adam及Madison，他們都沒有併發症，只是因為屬32周早產BB，需要繼續住院進行觀察，小孩與母親在加護病房住了3個星期，才能出院，回家跟兒子及丈夫團聚。

同時照顧5名新生嬰兒很辛苦，一家人外出要出動5架BB車，非常壯觀。基於疫情下，即使很多親友和鄰居很想幫忙湊B，但為了安全，爸媽都親力親為照顧BB，而大兒子也有幫手。大家由一開始手忙腳亂，變成熟手照顧BB，現時一家9口生活幸福。

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責任編輯︰王明芳