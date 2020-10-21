【豪華辦公室】美企將郵輪打造成流動辦公室　提供工作空間

▲ 有美國公司計劃，將郵輪改建成流動辦公室，為科技行業等員工提供工作空間。

新冠肺炎疫情為工作環境帶來新常態，但打工仔又有沒有想過，有一天可以在豪華郵輪上工作？不但可以享受藍天大海等自然風光，還有健身跑道、游泳池等設施服務。最近有美國公司計劃，將郵輪改建成流動辦公室，為科技行業等員工提供工作空間。

疫情打擊各行各業，郵輪業同樣受到嚴重影響，目前世界各地不少郵輪需要暫時停航。為迎合未來遙距工作新趨勢，美國公司Ocean Builders計劃，將閒置的郵輪變成流動辦公室，吸引科企、YouTuber、初創公司等員工租借房間，在世界各地進行遠程辦公。

據外媒報道，該公司有意在嘉年華郵輪（Carnival Cruises）收購一艘郵輪，該郵輪共有777個艙位，可容納2,000多人。若收購成功，該公司會率先於本年11月份租出100間客房，價格為25,000至50,000美元之間（約19至38萬港元）。據官網指出，公司接受以比特幣或美金等其他方式付款。

據了解，租客最快可以在明年1月入住，預計郵輪會在地中海起航，停泊在巴拿馬附近海域。租客可享有瑜伽課程、健身服務、游泳池及跑道等設施。另外還可以在劇院舉辦工作坊，進行會議等。該公司亦表示，考慮到疫情風險，郵輪會嚴格遵守所有防疫措施，並會注重衛生健康問題，為郵輪上所有人提供保障。

責任編輯：李寶如