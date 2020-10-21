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【孝順天后】乖女鄭秀文為媽媽按摩　Sammi愛犬離世更懂珍惜：陪伴是最好的疼愛

娛樂 17:56 2020/10/21

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天后鄭秀文為媽媽按摩。

今年10月初，天后鄭秀文（Sammi）的年邁愛犬Lucky離世，鄭秀文與丈夫許志安陪伴Lucky走最後一程，Sammi亦在個人社交網站撰長文悼念與愛犬，並更悟出珍惜當下的重要。

當時，Sammi寫下千字文向愛犬道別：「縱使哭，但我不忘記，牠喜歡家人積極快樂哦！牠曾經帶給我們這個家的愛，足以承載我們往後的日子，在牠被火化成最後一道灰燼時，這份愛將會昇華並烙在心裏，永垂不滅。」

今日（10月21日），鄭秀文就在IG發布一條為媽媽按摩的短片，化身媽媽的私人按摩師。Sammi寫道：「手勢一定遠不及專業按摩師傅，用愛心搭夠。疫情之下，年邁爸媽都不能隨便讓人回家按摩，（年紀大感染風險高）, 幸好媽媽也ok我的不專業按摩。」

【捨不得你】鄭秀文因愛犬離世感受無常　Sammi：更懂得珍惜年邁的父母

Sammi為媽媽按摩。（Instagram圖片）

【捨不得你】鄭秀文因愛犬離世感受無常　Sammi：更懂得珍惜年邁的父母

鄭秀文為媽媽按摩

鄭秀文以Hashtag指，這個月不用工作，所以分享生活點滴：「能做的不多唯有默默陪伴，lucky走了就更覺要趁一切還在。父母年紀越大我的體會就越多，珍惜就是最好的疼愛，大家再忙也要記得抽時間關心父母有時打一個電話也是好的。」

雖然Sammi笑指「媽媽腰間ok有肉地」，她又不是專業按摩師，但仍有一顆非常孝順的心。

因這段疫情，Sammi回家探媽媽時也會全程戴著新口罩及勤洗手。她也勸勉眾人發放正能量：「我們作為兒女要保持細心，多多體恤年邁父母的需要和難處，無論是親情愛情或友情，陪伴就是最美好的愛。」

Sammi視媽媽為學習好榜樣。（Instagram圖片）

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鄭秀文買豪宅贈雙親

一直以來，鄭秀文非常孝順，早在媽媽去年生蛇時，她已幫忙按摩舒緩痛楚。她也視媽媽為好榜樣，向媽媽學習積極心境及盡力豐富每天的生活，找到樂趣和動力。

Sammi亦在跟安仔結婚後，為能經常探望父母，在寓所附近買下豪宅送給兩老，讓父母住得舒服，又能隨時探望他們，非常孝順。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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