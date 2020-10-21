【疫境肥】港人愛吃五大零食抗疫　營養師建議外賣餐單健康貼士 【內附零食卡路里】

▲ 一項調查發現，港人於疫情期間，飲食習慣有變。（永明金融圖片）

本地疫情持續，多數打工仔也曾「在家工作」，改變生活習慣。一項調查發現，港人失衡飲食和缺乏運動的情況嚴重，七成受訪者表示曾經「在家工作」，飲食習慣有改變，五成半受訪者表示於疫情期間增磅，即每2人就有1人發胖。

調查由香港永明金融，委託生活易於今年9月進行，以網上問卷訪問916名年齡20至55歲本地人，了解港人抗疫期間的飲食與運動習慣及對糖尿病的認知。

調查發現，72%港人疫情期間曾叫外賣，33%人叫外賣次數較疫情前增加，最常叫的是炒粉麵飯（52%），其次是快餐（45%）和家庭小菜（44%），反映疫情期間市民減少外出，會以外賣解決一日三餐。

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58%港人抗疫苦悶 盼以零食獲取快樂

43%受訪者稱，抗疫期間吃更多零食，最常吃薯片（56%）、餅乾（46%）和雪糕（39%），成港人抗疫零食三甲，平均一星期吃3次；其餘零食有朱古力和蛋糕，逾三成人追捧。

被問到多吃零食的原因，58%人表示「留家抗疫太苦悶，食零食可令自己開心」，愈年輕受訪者就愈傾向依靠零食解悶。當中43%女性受訪者表示，常去購物點變成超市，容易多買零食。

▲ 港人5大抗疫零食及熱量數據。（調查機構資料）

然而多吃了零食，運動習慣卻未有調節，抵銷攝取量。按調查，41%受訪者稱完全無運動習慣，僅8%人每周運動量達150分鐘或以上。雖然年紀較大的受訪者有較多運動的習慣，但在各年齡層沒有運動的比例仍佔最高。

除了零食外，3成半人除了正餐外，亦多了下廚。調查發現女士最喜歡焗蛋糕（38%），男士則最喜歡做中式點心（37%），平均一星期接近3次。這意味疫情下，港人正餐以外大幅增加了食量，養成了一日多餐的習慣，當中達9成半人更表示日吃4至5餐。

永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣稱，健康無價，一直推廣健康生活模式，鼓勵香港人保持健康生活習慣。今次調查有助探討港人在疫情下，如何改變飲食習慣，期望再次提醒大眾重視健康，以及積極建構健康生活。

在失衡飲食，加上缺乏運動雙重因素下，港人易增磅，註冊營養師劉惠汶更表示有機會增加患糖尿病風險。依調查結果，如每星期進食3件蛋糕及3包中型薯片，一個月便攝取多逾6,100千卡熱量。以體重約60公斤的成年人為例，每月需實際跑近11小時才能完全消耗。

如沒有運動習慣，以上額外攝取的熱量有機會令體重每月上升近兩磅。自年初疫情爆發至今多個月推算，便有機會增重10磅以上。

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責任編輯：吳卓峰