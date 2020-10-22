【教養之道】「書迷」仔女讀傳統名校男女拔　藥劑師媽媽免催谷3大育兒法

▲ 藥劑師媽媽Lucilla的一對子女分別入讀本地傳統男校及女校，她本著幾個育兒初心教養孩子。

父母都想給孩子最優質的教育，但不少家長有感為子女選校、應付升學面試，難過自己找工作。藥劑師媽媽Lucilla的一對子女分別入讀本地傳統男校及女校，都是家長夢寐以求的學校，她本著幾個育兒初心，包括陪伴與親力親為、共讀、關注健康，讓子女自然成長及發展，也否定入名校就是催谷之說。

Lucilla與丈夫都是註冊藥劑師，她於一間醫療儀器公司任職，主要負責醫療儀器註冊及品質工作。Lucilla的13歲兒子梁栢睿（Neville）是拔萃男書院的中二生，11歲女兒梁凱淳（Bethanie）則於拔萃女小學就讀小六。為孩子選校的責任大多落在媽媽身上，可是Lucilla表示丈夫在選校上花了很多功夫，而她則主力處理報名及面試部分，夫妻互相配合補位。

▲ 兩兄妹最愛與媽媽做手工、整曲奇等，享受親子互動時間。（李嘉杰攝）

他們明白就讀本地學校有一定壓力，升小和升中要經歷兩次選校難關，因此他們早已屬意有一條龍、直屬或聯繫中學的小學。

鼓勵閱讀打好學習基礎

閱讀有助打好知識基礎，Lucilla自小讓子女大量閱讀，小時候親子共讀，直至他們有自己的閱讀喜好，一家人閒時的活動不少得去圖書館看書。兒子Neville不好電子產品、不愛打機，對閱讀尤其有興趣，自小四開始，由看卡通書變成看金庸的武俠小說、《三國演義》等名著，8個月已讀完整套金庸小說。Lucilla深明閱讀大大提升語文能力，同時讚賞男拔和女拔閱讀氣氛濃厚，令子女能保持閱讀興趣。

▲ Lucilla鼓勵子女閱讀，在孩子小時候親子共讀。（受訪者提供相片）

為人母13年，Lucilla指子女進入小學階段較辛苦，在主流學校讀書壓力不少，功課多、返學時間長，又要參與各類課外活動，她感嘆︰

孩子童年缺乏享受，花很多時間做功課及讀書，父母與小朋友欠缺溝通時間。

她慶幸一對子女小五後開始獨立，兒子升中後更自立。中學學科較多，Neville升中之初難以兼顧，他擅長中文和中史科，其他科目則尚算應付到。男拔提供中學文憑試（DSE）及國際文憑大學預科課程（IB），Neville還未選定路向，媽媽亦會尊重兒子的決定。

▲ 兒子Neville和女兒Bethanie分別就讀拔萃男書院及拔萃女小學。（受訪者提供相片）

放下權威做孩子的老師

Lucilla主張父母是孩子的第一位啟蒙老師，也因此無論在職媽媽工作多忙，她一直親力親為教好子女。

見到好多小朋友細細個孭住書包仔去上補習班，我寧願自己慢慢教，可以從中發現小朋友在哪方面有潛質。

擁有鋼琴八級資格的Lucilla親自教他們學鋼琴，兄妹的鋼琴達三級水平。Bethanie在K1時主動提出想學敲擊樂器木琴，之後哥哥有興趣齊齊學，更即將一起考演奏級。隨著成功感及滿足感增加，兄妹已習慣自動自覺練琴，家裡隨時都變成他們的演奏場地。

▲ Lucilla擁有鋼琴八級資格，親自教子女學鋼琴。（李嘉杰攝）

以前傳統家長的嚴厲管教方式放諸今日未必管用，早年Lucilla的媽媽身教她做人處事要正直，保持一顆良善的心，於是她按父母教養自己的經驗，同時參考專家的意見，調節適合的育兒方法。

她不想一味以權威來壓制子女，嘗試站在孩子的角度設想。大小朋友都有情緒，她坦言有時按捺不住脾氣，不自覺責怪了子女，事後也會主動向他們致歉。

大人也會做錯，並非永遠是對的，父母要放下自己的尊嚴。

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重飲食健康治女兒濕疹

Lucilla深明小朋友身心健康才能好好學習，享受快樂的童年生活。她重視家人的飲食健康，或許出於這位藥劑師媽媽的職業病，也因Bethanie患有濕疹。Bethanie小時候濕疹嚴重，臉部、眼部及雙腳紅腫，甚至輕微出水泡，幼稚園階段最嚴重，令Lucilla心痛不已。

同路人就知道，濕疹今日在頸部，明天可以在其他部位。

▲ Bethanie小時候受濕疹困擾，眼部紅腫。（受訪者提供相片）

Bethanie 5個月大左右看醫生確定患上濕疹，其後接受中醫治理，她當時一度暫停飲奶，小小年紀已用奶樽喝中藥。Lucilla曾在街上遇過好心人不忍見到Bethanie身上的濕疹，向她建議醫生或良方。只要見到治療濕疹的方法，她都會一試，也徵詢中西醫的意見。

每日滾水燙衣服滅塵蟎

後來Lucilla為女兒檢測致敏源，發現她有多種敏感，包括對塵蟎、花生、大豆等。媽媽特別將女兒的餐具分開擺放，讓她有專用的餐具，Bethanie對大豆敏感，家中就連豉油也沒有，避免她有機會接觸。

▲ Lucilla結合中西醫治療女兒身上的濕疹。（受訪者提供相片）

愛女深切，Lucilla知道塵蟎在60度以上滾水下能殺滅，她每日都用滾水燙過女兒的衣服，再在陽光下曬乾，又用專屬的塵蟎機為女兒清潔床鋪。由於Bethanie對部分食物敏感，當外出用餐時，Lucilla會陪她一起吃其他食物，令她不覺自己被標籤。

我始終深信自己勤力一點，小朋友會健康一點。

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記者︰駱秀玲