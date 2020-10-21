【國泰裁員】鄧達智設計港龍經典連身裙制服　親解設計理念：希望30秒就穿好制服

▲ 著名時裝設計師鄧達智。(資料圖片)

國泰航空公布重組計劃，削減約8500個職位，並停運擁有35年歷史的國泰港龍航空品牌。要數其中一項港人對港龍的集體回憶，不得不提其空中服務員制服，最經典的一款曾沿用13年、由本港著名時裝設計師鄧達智設計。鄧達智接受TOPick訪問時表示，對港龍的停運感到十分惋惜，形容設計該款港龍制服是其設計生涯的「其中一個里程碑」，他更坦言港龍後來與國泰合併，再更換制服時「心裡亦感到不舒服」。

國泰航空指港龍航線會由國泰及快運接手，詳情即看：【下一頁】

港龍航空主要營運內地及亞洲航線，是不少港人飛往內地首選。鄧達智亦不例外，他指過去20多年經常往返內地工作，高峰期「一星期飛3次都是選搭港龍」，職員服務態度良好，對於這個歷史悠久的品牌要結業感到十分可惜。他憶述，在約2000年獲邀為港龍設計制服，過程大致順利，當時來自澳洲的女負責人給予他很大設計自由度，「可能外國人對設計的尊重較強，好少會左右設計概念」，令他可以全盤心思放在設計上。

▲ 2000年起港龍換上第3代制服，由鄧達智設計。(資料圖片)

由鄧達智設計的港龍制服是一套深藍色修身剪裁的連身短袖短裙，並在領口圍上格仔絲巾。設計意念方面，他稱參考過其他航空公司的制服，感覺對於空姐的工作不實用，於是在設計上以方便作為主打，希望「可以30秒就着好條裙、 領巾一索就得」，令空姐工作時仍可保持儀容整齊。而設計一出即受到機組人員熱烈歡迎，鄧達智亦語帶自豪稱，這套港龍制服是他其中一項滿意度高的設計。

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至2013年，國泰宣布將港龍改組成「國泰港龍」並更新制服，改為一套類似母公司國泰的紅色制服，鄧達智亦坦言「心裡感到不舒服」，「有唔少着過我套制服嘅Senior空姐，都同我講唔捨得(更換制服)」，後來港龍高層欲邀請聚餐他亦拒絕。他不諱言，港龍最終面臨結業的命運，由高層近年作出「跌Watt」的決定可見一斑，對此感到唏噓可惜。

▲ 港龍在2013年改組成「國泰港龍」，改為一套類似母公司國泰的紅色制服。(資料圖片)

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記者：蘇文軒