【愛心校長】教學多年從未見到邪惡的學生 正生書院校長：良善是互相傳染

▲ 正生書院校長陳兆焯堅信，良善可以互相傳染。

經歷這段疫情，大家都對病毒傳染有一定了解，我這位校長的朋友，就經常掛住一句說話在口邊「善良是有傳染性」，差不多日日都聽到新聞，有年輕人被判刑時，這句說話看似好傻、好天真，這位校長一定是專教名校乖學生吧，但事實剛剛相反，他教的學生，絕大部份都是曾經犯事的問題學生，多數都係被判感化入讀這間學校的，可能聽眾聽到這裡已估到我講這間學校，就是主要收取戒毒學生的基督教正生書院。

近日因為有家長朋友向我查問這間學校的情況，因為學生因為行為有問題，被監護人安排入這間學校，這位家長朋友就擔心地問：「學生入去會否被人打？會不會愈學愈壞？會不會讀完出來，好難融入社會？」因此，我搵番這位十多年無搵的舊朋友。

之後我請家長朋友放心，我講了一個簡單的觀察，就是通常被判入正生書院的學生，都是入讀兩年，但通常學生過了兩年，仍然繼續留下，不是喜歡學校的刻苦自己照顧自己起居飲食的生活，而是覺得正生的生活有意義，而且可以認真學習及讀書。我勸這位家長朋友，學生在學校受教，既是最基本，也是最重要。

對於這位家長朋友的擔心，我不覺得驚訝，因為這誤解不單是民間，就算政府都一樣，近乎歧視，甚至誤會這間學校運毒、走私等等抹黑，所以這間學校申請遷校多年，仍未成功。

十幾年前認識這間學校，當我仍在媒體工作，於會考放榜，都喜歡派記者到這間學校採訪曾犯事的學生，報道他們付出改過自身的努力於會考取得的成績，雖然不是狀元故事，但也是別具意義，每次都有賺人熱淚的浪子回頭故事。我覺得，這些才是真正的教育，人誰無錯，重要是錯了之後，自己怎幫自己，怎樣接受別人幫助，從而改過自身。

我所講的是正生書院校長陳兆焯，他多年前同我講過一番說話，至今仍然記得，他話﹕

正生是重新開始，學生於學校社群，充滿正面的元素，經歷對自己的認識，別人對自己的正面態度，從而引發出心中的良善，良善是互相傳染的。

另一句只有他有資格講﹕「我咁多年都未見過邪惡學生，只是未引發出良善的一面。」我也希望，教育工作不是錦上添花，而是於小朋友迷失時雪中送炭。

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。