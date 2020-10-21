第二輪美容院、按摩院及派對房間資助計劃　10月23日起接受申請

▲ 第二輪美容院、按摩院及派對房間資助計劃將接受申請。（資料圖片）

政府將於10月23日（星期五）在「防疫抗疫基金」下推出第二輪「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」。第二輪計劃的申請期為10月23日至11月1日（星期日）。



計劃的受惠對象為根據政府按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出的指示而必須暫停營業的美容院、按摩院及派對房間。與首輪計劃的安排一樣，計劃會設立一個專屬網站（bmpsubsidy.gov.hk）以接受網上申請。申請人只能透過該網站提交申請及證明文件。網上申請系統將於10月23日早上9時開始運作，申請的截止時間為11月1日晚上11時59分。



為簡化申請程序，計劃會為在首輪計劃成功獲批的合資格美容院或按摩院提供便利安排。這類申請人提出申請時，無須重新提交商業資料及全套證明文件。他們只要在網上申請系統輸入其於首輪計劃的申請號碼及其商業登記號碼，系統便會自動擷取他們於申請首輪計劃時提供的主要業務資料。他們只需確認所擷取的資料準確無誤，以及額外提交一個計劃指定的業務地址證明以證明其業務仍然營運，秘書處便會按首輪計劃批核紀錄內確認的員工人數，以決定申請人應得的資助金額。有關安排亦適用於派對房間。



至於沒有申請首輪計劃的商戶、已申請首輪計劃並正等待覆核結果的商戶，以及已於首輪計劃成功獲批但需要更改業務資料的商戶則須於網上申請系統遞交新申請。

員工人數資助款額：

一至二人 一萬五千元 三至四人 三萬元 五人或以上 五萬元



連鎖美容院及按摩院（隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營）可獲得最多150元的資助。每間合資格的派對房間則會獲得一次過2萬元的資助。



基金已預留3億5000萬元撥款推行第二輪計劃，預計可惠及約11,000間美容院及按摩院，以及約500間派對房間。資助預計將於本月底前開始陸續發放。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎