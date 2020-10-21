【多款配色】日本GU將推出小臉效果Fashion Mask　可過濾99%以上花粉及細菌

▲ 日本休閒服飾品牌GU近日就宣布，即將在10月30日起在日本推出3款系列，且包含多個配色的布口罩。

在新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。不過，愛美的女士如果嫌一般口罩的造型顏色單調，日本休閒服飾品牌GU近日就宣布，即將在10月30日起在日本推出3款系列，且包含多個配色的布口罩。GU表示這系列口罩除了可過濾99％的細菌、花粉等粒子，剪裁上更可為佩戴者營造小臉的效果，相信將大受女士歡迎。

據GU表示，這次推出的3款布口罩系列分別為基本款Mask、Beauty Mask及Fashion Mask，三者均採用了3層結構，第1及第3層均使用了舒適的品牌布料GU Dry，而過瀘層則有效99%阻隔花粉、細菌，即使清洗20次後仍能維持92%阻隔率。

點撃大圖，觀看GU將推出的多款配色布口罩：

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但最吸引的是，當中的Beauty Mask及Fashion Mask透過本身的剪裁及布料紋路，可為佩戴者營造出小臉的效果，並提供多種顏色配搭，及附上同色系的收納包，切合女士愛美的需求。

目前，基本款Mask、Beauty Mask各有5款將於10月30日起在日本發售，擁有16種配色的Fashion Mask則預計於11月下旬在日本發售，至於香港發售的消息則尚待官方宣布。

售價：

普通款:790日圓/2枚（未連稅）

Beauty:990日圓/1枚連口罩套（未連稅）

Fashion: 590日圓/1枚（未連稅）

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責任編輯:李迦善