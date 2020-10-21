【叱咤樂壇】商台擬復辦實體頒獎禮 DJ向謝安琪關智斌收集意向 娛樂 17:33 2020/10/21 分享： 熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 ▲ 每年《叱咤樂壇頒獎典禮》都是樂壇盛事。 去年多個樂壇頒獎禮因應社會氣氛，而先後取消實體頒獎禮，而每年1月1日舉行的商台「叱咤樂壇頒獎典禮」，明年是否會復辦，成為樂迷關注，而商台DJ由昨日開始，便向多位歌手如謝安琪等收集意見，再決定是否復辦。 商台在昨日起開始，陸續播出歌手錄音，包括謝安琪、關智斌等人，跟節目主持人查詢明年1月1日是否舉辦「叱咤樂壇頒獎典禮」，似為再度舉行頒獎禮鋪路。 TOPick向商台查詢，據知有關方面正研討細節，如疫情下的場地及觀眾入座等安排，要有更確實的準備，而商台下星期會公布頒獎禮的詳情。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【入行25周年】疫情下公布舉行紅館跨年騷 楊千嬅：需要好大勇氣 今日 13:02 【入行25周年】疫情下公布舉行紅館跨年騷 楊千嬅：需要好大勇氣 【華仔新歌】相隔兩年再出廣東歌 《繼續美麗》 劉德華以歌打氣：愛是勝於一切 11:40 2020/10/20 【華仔新歌】相隔兩年再出廣東歌 《繼續美麗》 劉德華以歌打氣：愛是勝於一切 【致明日的舞】陳奕迅為新歌網上訪問 Eason疫情留家跟家人更融洽 11:58 2020/10/20 【致明日的舞】陳奕迅為新歌網上訪問 Eason疫情留家跟家人更融洽 歌手 頒獎禮 謝安琪 關智斌 商業電台