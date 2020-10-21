【叱咤樂壇】商台擬復辦實體頒獎禮　DJ向謝安琪關智斌收集意向

▲ 每年《叱咤樂壇頒獎典禮》都是樂壇盛事。

去年多個樂壇頒獎禮因應社會氣氛，而先後取消實體頒獎禮，而每年1月1日舉行的商台「叱咤樂壇頒獎典禮」，明年是否會復辦，成為樂迷關注，而商台DJ由昨日開始，便向多位歌手如謝安琪等收集意見，再決定是否復辦。

商台在昨日起開始，陸續播出歌手錄音，包括謝安琪、關智斌等人，跟節目主持人查詢明年1月1日是否舉辦「叱咤樂壇頒獎典禮」，似為再度舉行頒獎禮鋪路。

TOPick向商台查詢，據知有關方面正研討細節，如疫情下的場地及觀眾入座等安排，要有更確實的準備，而商台下星期會公布頒獎禮的詳情。

