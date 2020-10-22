【新手媽媽】懷孕25周未感胎動緊張痛哭　「新聞女神」黃麗幗誕子喜極而泣：成為媽媽非易事

▲ 被網民稱為「新聞女神」的黃麗幗去年與丈夫結婚，今年7月誕下兒子。

被網民封為「新聞女神」的前無綫新聞主播黃麗幗（Ruby），2年前覓得真名天子，去年6月於沖繩結婚，今年初宣佈懷孕迎來新成員，成為新手媽媽。她慨嘆懷孕經過多重難關，成為媽媽並非易事，當見到兒子順利來到世界更喜極而泣。

▲ Ruby去年成為幸福人妻。（湯炳強）

Ruby畢業於香港樹仁大學，其後修讀香港中文大學企業傳訊碩士，她曾於TVB擔任兒童節目主持，之後又曾擔任TVB互動新聞台的主播。她於2016年離巢後，出任海通國際任職環球市場部高級副總裁。

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Ruby與經營美容院生意的丈夫去年6月拉埋天窗，成為幸福人妻。在今年年初宣佈懷孕，7月初一索得男誕下兒子「蛋黃仔」（Jacob）。Ruby稱，在結婚前，與丈夫早已計劃生育孩子，更進食不同的補充品及葉酸進補。上天眷顧，結婚後2個月就成功懷孕，

我知道後立刻告訴丈夫、媽媽及奶奶這個好消息，現在想起來也很開心。

疫情下懷孕 產檢推遲

懷孕時正值疫情嚴重之時，產檢因而推遲，Ruby笑言，懷孕近3個月，每天都期望照超聲波的日子快點來臨，早日看看肚子裡可愛的小傢伙，

從超聲波看見，BB好小，4隻腳向上舉。肚腩大大的，我當時覺得BB與媽媽一樣，有一個大肚腩。

▲ Ruby懷孕時仍保持靚樣。（相片由受訪者提供）

25周未感受胎動緊張痛哭

慶幸的是，Ruby在懷孕過程中沒有太大不適，沒有孕吐、腰酸背痛、坐骨神經痛及妊娠糖尿等不適。但懷孕至25周時，同期的前無線新聞主播駱文婕、林燕妮差不多時期懷孕，她們分享胎兒胎動時，自己卻遲遲未感受到胎動，心情頓時變得緊張害怕。

大家都說約20周會感受到胎動，但我到25周也沒有感覺過，我摸著自己的肚子，沒有任何反應，我好害怕。

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心急如焚的Ruby立刻告訴丈夫，兩人上網翻查資料，看到一篇翻譯文章寫道，

如果媽媽20多周沒有感受胎動，胎兒在肚子裡會好痛苦。

Ruby閱讀後毛骨悚然，再躺在床上摸摸肚子，還是沒有感覺到胎動，她越想越害怕，不禁痛哭起來。

或許，胎兒能感應媽媽的緊張與擔心，媽媽傷心一整晚後，翌日兒子悄悄地動了一動，Ruby第一次感受胎動，終放下心頭大石。Ruby常常猜想胎兒在肚子做甚麼，「有時我會特意做一些動作，如果他有反應我會故意做多幾次」，她好享受這屬於母子之間的互動。

慨歎成為媽媽非易事

疫情下，為免母子感染，心中有著無數擔心，懷孕期間亦乖乖留在家中，「我出事BB都會出事，我不想禍及BB。」對於懷孕生育內心充滿疑問時，Ruby會向媽媽傾訴 ，她不解為何以前懷孕十多胎誕子是平常事，但來到醫學倡明的21世紀卻需經過多重難關，媽媽語重心長說，「這只是你覺得而已，每個人都有擔心的事情」。這時，她才感覺到，成為媽媽非易事，

現在我照顧兒子時也會想起媽媽照顧我的時候，便感受到世上只有媽媽好。

臨盤前一晚徹夜難眠 誕下BB感動落淚

眼見自己因懷孕而令身材走樣，Ruby稱想盡快「卸貨」，為免經歷「吃全餐」，她選擇在今年7月初剖腹產，臨盤前一晚，緊張的她徹夜難眠，腦海一直哼著兒歌，直至清晨時進入冰冷的產房。甫進產房，Ruby膽戰心驚，幸好當時丈夫可陪產，她看見丈夫入內陪伴時，激動的心終於安定下來，未幾聽見BB大哭兩聲，Ruby眼中的淚水不禁落下，喜極而泣。

終於可以見到BB，感覺終於安全。

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Ruby笑言，因她緊張而未能入睡，BB也仿佛整夜難眠，他走出媽媽肚子竟先打了一個呵欠，「一定是媽媽睡不好，你也睡不好。」

望兒子成為品格好的人

作為新手媽媽，Ruby在懷孕時已為兒子改名為鄧舜宏，除了希望兒子身體健康外，更想他是一個品格好的人，

我也想他可以計劃好自己的將來，凡事看遠一點，不要短視。

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記者：黃存新、梁節儀