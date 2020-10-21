【環保措施】114個物業減派雨傘膠袋　一年節省200萬個可舖滿25個香港大球場

▲ 本年有37個參與物業停止派發或減少派發雨傘膠袋，過去一年減少數量達200萬個，足以舖滿25個香港大球場 。(受訪者提供圖片)

綠領行動表示，早年發現近90%物業均於下雨天提供雨傘膠袋，即單是一個雨季產生超過1,400萬個雨傘膠袋。有見及此，環團自2017年推行「減少使用 / 派發雨傘膠袋」審核認證計劃邀請物業管理公司參與。計劃今年已是連續第四年舉行 ，參與率屢創新高有114個物業響應較上年上升36% 。綠領行動審核各物業表現後，於今天10月21日公佈計劃結果，同時嘉許表現出色的物業管理公司，當中更有105個物業獲得金級認證 、1個獲得創意宣傳獎 、37個獲得減量大獎 。

環團表示，本年有37個參與物業停止派發或減少派發雨傘膠袋，過去一年減少數量達200萬個，足以舖滿25個香港大球場 。今年有四個物業參與計劃後完全停止派發雨傘膠袋，眾多減少派發膠袋數量的物業中最高減幅更超過90%可見減少派發雨傘膠袋不但可為保護環境出一分力，亦可節省商場的成本。

綠領行動總幹事何漢威表示，近年亦開始出現不同的取代品包括雨傘除水機、可重用雨傘套等顯示社會已漸漸接受少用雨傘膠袋。南韓更早於 2018年禁止提供免費膠袋公共機關及地鐵於下雨天停派雨傘膠袋，一年減少棄置438萬個雨傘膠袋 ，期望政府更積極研究相關政策 。

香港物業管理公司協會會長陳志球表示，物業提供雨傘膠袋主要是擔心雨水弄濕地面後會令客人滑倒，派發雨傘膠袋是最簡單直接的做法，但亦相信還有很多替代方法，雨傘除水器正是很好的替代品，加上物業於出入口擺放吹風機及地氈等措施，同樣能夠顧及到物業的公共安全問題，期望往後會有更多物業能夠響應；保護環境之餘亦一盡社會企業責任 。

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責任編輯：洪芷晴