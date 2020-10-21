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【港龍停運】港龍空姐工會感遺憾及難以接受　梁佩韻：同事如家人非賠償可彌補

社會 18:00 2020/10/21

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港龍航空空勤人員協會見記者。（曾秋文攝）

國泰航空  落實裁員，放棄國泰港龍航空這個有35年歷史的品牌，即日起停止營運國泰港龍航空。港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻表示，公司之前沒有任何有關停止營運的消息及方向，對公司今日的決定感到突然，表示遺憾，而國泰航空作出重組決定前亦無邀請港龍員工參與討論，工會對集團不滿。

國泰大幅裁員，管理層對受影響員工感抱歉，指港龍航線會由國泰及快運接手，詳情即看：【下一頁】

梁佩韻形容，員工一直視港龍如自己的家庭：

港龍是我們的屋企，亦是我們的終身職業，同事之間更如家人，我們無時間無機會與屋企道別，這種方式是難以接受，不論有多少賠償都不能彌補，港龍團結的文化屬國泰集團少見，這種聯繫需要以年計的相處才可達成，公司以這個方式結束（品牌），就像無機會與家人道別，我們對曾為港龍一份子，感到驕傲。

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她指，公司對員工賠償比勞工法例好，亦沒有安排將遺散費及強積金對沖，但認為如此重大的決定，員工應有知情權、透明度和討論空間，停止營運的決定會令員工生活壓力變重，坦言他們會有不開心，感受「不會好好過」。

談及個人對港龍的感受，梁佩韻一度哽咽，稱港龍紮根香港35年，是香港人的精神，大家都會有不捨，個人暫未有特別打算，工會會先安撫員工心情，並諮詢會員意見，再決定後續安排，強調：

努力為員工走到最後一步，希望員工日後再有機會走在一起。

國泰航空被裁減員工將得到一個月賠償，國泰工會代表：不覺得離職補償非常豐厚，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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