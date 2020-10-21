【暖男爸爸】余香凝未否認懷孕傳聞　略見肚Jennifer拒透露婚期

▲ 鄭中基、張可頤、Crisel Consunji出席《暖男爸爸》記者會。(大會提供)

余香凝今日（10月21日）與鄭中基、張可頤、邵仲衡、《淪落人》女主角Crisel Consunji等出席ViuTV新劇《暖男爸爸》記招。早前余香凝被指「奉子成婚」，之後她亦在社交平台公布婚訊，可是對於是否懷孕，她一直沒有承認，卻同時沒有否認。

今天余香凝身穿鬆身衫出席《暖男爸爸》記者會，她腰間微隆有孕味，但穿約2吋粗踭鞋。鄭中基準備咖啡給她時，司儀提醒說：「你不適合飲咁多咖啡。」在活動尾聲香檳祝酒時，余香凝亦滴酒不沾。

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▲ 余香凝略見孕味。(東星圖片）

儀式後，當媒體向她送上祝福，余香凝合十答謝解釋只是因為時間尚早，所以不飲香檳，至於咖啡只因放得太耐所以工作人員提醒她不要飲。

對於是否怕「小氣」所以不公佈究竟有沒有身孕，她繼續「要太極」說有好消息再通知大家，但現年27歲的她卻同時暗示：「我都大個女，成日都話30歲前結婚生仔。」

▲ Jennifer劇中有不少發揮。（ViuTV提供）

另外，有傳她下月14日在半島酒店設婚宴，余香凝反問為何有此傳聞，同時拒透露真正婚期及地點。

余香凝指因為未婚夫是圈外人，所以想低調，同時否認外間所指其未婚夫從事証券業務的報道，但不透露丈夫職業，只形容稱：「一個好努力工作的人。」同時表示婚後仍繼續其演藝事業。