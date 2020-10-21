《環球時報》記者機場遇襲  事主稱遭淋水及遭扯褲子感被羞辱

▲ 《環球時報》記者付國豪(右)去年於機場遇襲，今到區域法院作供。(梁偉榮攝))

《環球時報》記者付國豪去年8月於機場被襲，3男1女因涉當日事件被起訴，4人否認暴動、嚴重傷人及非法禁錮等罪，案件今（21日）午於區域法院續審。付國豪出庭供稱，他當時被人捆綁及放到行李車上，有人在他隨身物品中翻出「我愛香港警察」上衣，現場人士便情緒激動，有人毆打他及拉扯他褲子，亦有人強逼他解鎖手機。付指感到難過、焦慮、被羞辱及失望。

涉案被告依次為賴雲龍（20歲；兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲；兼職司機及建築工人）及黃逸豪（29歲；測量師）。

賴、畢及何均否認暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪，畢另否認非法禁錮罪，黃另否認非法集結及非法禁錮罪。

付國豪今午出庭供稱，他於案發時任職《環球時報》旗下《環球網》的編輯及兼職記者，他於2019年8月6日來港，當時已有3名《環球時報》的同事抵港，而他於同月13日到香港國際機場，換上反光衣後，先後在機場大門外及離境大堂用自己的iPhone拍攝。

付指當時他攜帶了同事的記者證，因當時他只從事了編輯工作1年，較少涉足記者工作範疇，尚未考取記者證。

付供稱，當他在離境大堂拍攝時，1名戴口罩的男子攔住他，及問他有沒有記者證，在場其他人士聽見後，開始包圍他，他回應指自己是旅客。付指他當時以英文及少許廣東話回應，因他認為使用普通話的旅客會被示威者針對。

付續供稱，他其後遭大量戴口罩及面罩的黑衣人士包圍，有人對他拳打腳踢及禁錮他，期間有人作出侮辱性言語，有人向他潑水，亦有人拉扯他的褲子。付指，他當時遭人綑綁，雙手遭塑膠帶綁起及被放到行李車上，有人翻找他的隨身物品，翻出1件印有「我愛香港警察」圖樣的短袖上衣，該上衣是他早前在警察總部外參與公眾活動時，由活動參與者所贈送。

付供稱，該上衣被翻出後，現場人士情緒激動，他向在場人士說「我支持香港警察，你們可以打我了」。付指其後遭人毆打，及後側躺到地上，有人拿他的證件拍照，亦有人把該上衣放在他身上拍照，及嘗試強行解鎖他的手機。付指約1小時後，有救護員到場及帶他脫離險境，恢復人身自由。

付續指，他當時感到非常難過、焦慮，及感到被羞辱及有一點悲傷，認為行為傷害到他，亦與香港市民應有的行為不一樣，令他有點失望。聆訊明(22日)續。

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記者：王仁昌