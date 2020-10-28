【雪糕派對】Häagen-Dazs™聯乘Sanrio characters 推限定派對冰袋連12件雪糕產品套裝售$288

▲ Häagen-Dazs™聯乘Sanrio characters推冰袋套裝。

伴隨著佳節漸近，Häagen-Dazs™首次與深受全球粉絲喜愛的Sanrio characters合作，並推出首輪限定產品 ── Häagen-Dazs™ X Sanrio characters季節限定派對冰袋套裝，每個冰袋套裝包含12件Häagen-Dazs™雪糕，價值$288，絕對是派對必備甜品！

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冰袋造型以Sanrio characters的三款人氣活潑角色Hello Kitty、My Melody、Pompompurin作為設計並以立體面貌呈現，令粉絲更愛不釋手。

每個冰袋套裝附有12件雪糕產品 - 3款指定口味雪糕批及8款指定口味雪糕杯，多款口味最適合派對時與摯愛親朋一同分享。

今年，Häagen-Dazs™除了推出派對冰袋套裝外，更多Häagen-Dazs™ x Sanrio characters限定產品將會陸續推出，各位粉絲密切留意！

Häagen-Dazs™ X Sanrio characters季節限定派對冰袋套裝

售價 : HK$288/個

發售日期：即日起

銷售點：7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市

*附有12件雪糕產品 - 3款指定口味雪糕批及8款指定口味雪糕杯

*另附送$50雪糕火鍋現金券、$50雪糕蛋糕現金券及雪糕蛋糕免費送貨優惠券

12件雪糕產品：

朱古力杏仁脆皮雪糕批 (80ml) 1件

呍呢嗱焦糖杏仁脆皮雪糕批 (80ml) 1件

士多啤梨脆皮雪糕批 (80ml) 1件

曲奇呍呢嗱雪糕迷你杯 (75ml) 1杯

士多啤梨雪糕迷你杯 (75ml) 2杯

朱古力雪糕迷你杯 (75ml) 1杯

哈密瓜雪糕迷你杯 (75ml) 1杯

呍呢嗱雪糕迷你杯 (75ml) 1杯

仲夏野莓迷你杯 (75ml) 1杯

芒果紅桑子雪糕迷你杯 (75ml) 1杯

咖啡雪糕迷你杯 (75ml) 1杯

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責任編輯：王芷瑩