【雪糕派對】Häagen-Dazs™聯乘Sanrio characters 推限定派對冰袋連12件雪糕產品套裝售$288
伴隨著佳節漸近，Häagen-Dazs™首次與深受全球粉絲喜愛的Sanrio characters合作，並推出首輪限定產品 ── Häagen-Dazs™ X Sanrio characters季節限定派對冰袋套裝，每個冰袋套裝包含12件Häagen-Dazs™雪糕，價值$288，絕對是派對必備甜品！
點擊大圖查看3款可愛冰袋造型：
冰袋造型以Sanrio characters的三款人氣活潑角色Hello Kitty、My Melody、Pompompurin作為設計並以立體面貌呈現，令粉絲更愛不釋手。
每個冰袋套裝附有12件雪糕產品 - 3款指定口味雪糕批及8款指定口味雪糕杯，多款口味最適合派對時與摯愛親朋一同分享。
今年，Häagen-Dazs™除了推出派對冰袋套裝外，更多Häagen-Dazs™ x Sanrio characters限定產品將會陸續推出，各位粉絲密切留意！
Häagen-Dazs™ X Sanrio characters季節限定派對冰袋套裝
售價 : HK$288/個
發售日期：即日起
銷售點：7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市
*附有12件雪糕產品 - 3款指定口味雪糕批及8款指定口味雪糕杯
*另附送$50雪糕火鍋現金券、$50雪糕蛋糕現金券及雪糕蛋糕免費送貨優惠券
12件雪糕產品：
- 朱古力杏仁脆皮雪糕批 (80ml) 1件
- 呍呢嗱焦糖杏仁脆皮雪糕批 (80ml) 1件
- 士多啤梨脆皮雪糕批 (80ml) 1件
- 曲奇呍呢嗱雪糕迷你杯 (75ml) 1杯
- 士多啤梨雪糕迷你杯 (75ml) 2杯
- 朱古力雪糕迷你杯 (75ml) 1杯
- 哈密瓜雪糕迷你杯 (75ml) 1杯
- 呍呢嗱雪糕迷你杯 (75ml) 1杯
- 仲夏野莓迷你杯 (75ml) 1杯
- 芒果紅桑子雪糕迷你杯 (75ml) 1杯
- 咖啡雪糕迷你杯 (75ml) 1杯
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責任編輯：王芷瑩