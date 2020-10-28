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【雪糕派對】Häagen-Dazs™聯乘Sanrio characters 推限定派對冰袋連12件雪糕產品套裝售$288

休閒消費 18:50 2020/10/28

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Häagen-Dazs™聯乘Sanrio characters推冰袋套裝。

伴隨著佳節漸近，Häagen-Dazs™首次與深受全球粉絲喜愛的Sanrio characters合作，並推出首輪限定產品 ── Häagen-Dazs™ X Sanrio characters季節限定派對冰袋套裝，每個冰袋套裝包含12件Häagen-Dazs™雪糕，價值$288，絕對是派對必備甜品！

點擊大圖查看3款可愛冰袋造型：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

冰袋造型以Sanrio characters的三款人氣活潑角色Hello Kitty、My Melody、Pompompurin作為設計並以立體面貌呈現，令粉絲更愛不釋手。

每個冰袋套裝附有12件雪糕產品 - 3款指定口味雪糕批及8款指定口味雪糕杯，多款口味最適合派對時與摯愛親朋一同分享。

今年，Häagen-Dazs™除了推出派對冰袋套裝外，更多Häagen-Dazs™  x Sanrio characters限定產品將會陸續推出，各位粉絲密切留意！

Häagen-Dazs™ X Sanrio characters季節限定派對冰袋套裝

售價 :  HK$288/個

發售日期：即日起

銷售點：7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市

*附有12件雪糕產品 - 3款指定口味雪糕批及8款指定口味雪糕杯

*另附送$50雪糕火鍋現金券、$50雪糕蛋糕現金券及雪糕蛋糕免費送貨優惠券

12件雪糕產品：

  • 朱古力杏仁脆皮雪糕批 (80ml)　1件
  • 呍呢嗱焦糖杏仁脆皮雪糕批 (80ml)　1件
  • 士多啤梨脆皮雪糕批 (80ml)　1件
  • 曲奇呍呢嗱雪糕迷你杯 (75ml)　1杯
  • 士多啤梨雪糕迷你杯 (75ml)　2杯
  • 朱古力雪糕迷你杯 (75ml)　1杯
  • 哈密瓜雪糕迷你杯 (75ml)　1杯
  • 呍呢嗱雪糕迷你杯 (75ml)　1杯
  • 仲夏野莓迷你杯 (75ml)　1杯
  • 芒果紅桑子雪糕迷你杯 (75ml)　1杯
  • 咖啡雪糕迷你杯 (75ml)　1杯

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責任編輯：王芷瑩

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