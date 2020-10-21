17歲男生藏鐵枝判感化 官同意判刑阻嚇不足再索取報告

▲ 17歲男生藏鐵枝等判感化，律政司今於沙田裁判法院申請覆核刑期。(經濟日報資料圖片))

去年11.12有人發起「破曉行動」，17歲男生涉於當天早上被搜出尖鐵枝、削尖行山杖、鎚子等，早前承認管有物品意圖損壞財產等2罪，於沙田裁判法院被判感化1年。律政司今（21日）於申請覆核判刑，指本案案情嚴重，法庭不應只重視被告的更生。裁判官聽取雙方陳詞後，同意判感化阻嚇性或不足，故先索取進一步社會服務令報告，案件押後至11月4日宣判刑期覆核結果。

被告為1名17歲男生，案發時就讀中六，現已獲大學取錄。他早前承認管有適合作非法用途的工具及管有任何物品意圖摧毀或損壞財產2罪，案發於2019年11月12日，被告被警員截停，並在背包內搜出1支尖鐵枝、1支削尖的行山杖、1個鎚子及1個敲碎玻璃用的鎚子，被告警誡下保持緘默。

署理主任裁判官溫紹明早前曾為被告索取社會服務令及感化報告，並採納報告建議判處感化。

律政司代表今就判刑提出覆核時指，本案案情嚴重，法庭不應只重視被告的更生，加上感化官在報告中指，被告沒有考慮清楚後果便參與社會運動，顯示被告有錯誤觀念，需要糾正。律政司又指被告曾參與堵路相關活動，並無告知家人，故認為家人協助有限，感化未能幫助其更生。

辯方則指，被告願意履行社會服務令，並強調社會服務令的懲罰並不比拘禁式刑罰輕。辯方同意控罪嚴重，但考慮社會利益的話，不可只重視阻嚇性，被告的更生亦屬社會利益之一，認為被告干犯的罪行，未有嚴重至必須判拘禁式刑罰。

裁判官指，控方認為判刑原則性有錯或刑罰過輕，於聽取雙方陳詞後，同意判感化阻嚇性或不足，但被告並無使用涉案工具，亦無造成財物損失，被告若如求情時指，成功升讀大學，並獲家人支持，平衡阻嚇、懲罰及更生等因素後，決定為被告索取進一步社會服務令報告，案件押後至11月4日，屆時再處理原本所判的感化令，被告准以1,000元保釋候判。

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記者：林欣樂