疫情下零演出打撃梨園子弟　33位大老倌網上開粵曲演唱會為業界籌款

▲ 粵劇界舉辦《仝人同心 抗疫重生：網上籌款粤曲演唱會》自救。

疫情下，各行各業大受影響，梨園界同樣面對前所未有的打擊，劇場被逼關閉，演出全面停頓，無數基層演員、幕後團隊，面對經濟壓力，無奈離開戲曲界另謀生計。



身為粵劇界一份子的鄧拱璧稱：「演出場地關閉接近9個月，零演出，有些同業跟家人關係轉差，情緒變得低落，部份亦轉了行，即使日後劇場重開，他們未必願意放棄現時收入穩定的工作，重返梨園界。」



於是她決定行業要「自救」，聯同「一桌兩椅慈善基金」舉辦《仝人同心 抗疫重生：網上籌款粤曲演唱會》，籌得善款將不扣除開支，全數善款用於支援香港粵劇界同業。



鄧拱璧稱：「我逐一打電話俾老倌，個個一呼百應，有錢的出錢，有力的出力。」她指很多人參與是次演出都是分文不收。



是次參與演出老倌包括（按筆劃序）：尹飛燕、王超群、王潔清、何偉凌、吳仟峰、吳立熙、吳美英、宋洪波、李沛妍、李秋元、李鳳、李龍、杜詠心、阮兆輝、阮德文、梁心怡、梁兆明、梁煒康、陳咏儀、陳嘉鳴、陳鴻進、黃小鳳、新劍郎、溫玉瑜、詹浩鋒、廖國森、蓋鳴輝、劉惠鳴、衛駿輝、鄧美玲、龍貫天、謝曉瑩、譚穎倫

他們演出的名曲已於較早前錄影，有關片段已於10月15日開始播映，至到11月1日，連續18日，於晚上9時在「一桌兩椅慈善基金」的Youtube頻道播放。

每晚播放一首曲目，包括：《易水送荊軻》、《光棍姻緣》、《樓台會（良朋）》、《殘夜泣箋》、《鳳閣恩仇未了情》、《文姬歸漢》、《合兵破曹》、《潞安洲》、《花亭會》、《李後主之自焚》、《夢斷香銷四十年之鸞鳳分飛》、《玉梨魂》、《瀛台泣血》、《蕭何月下追韓信》、《西施之五湖泛舟》、《十五貫》、《天仙配之重逢》及《牡丹亭驚夢之幽媾》。