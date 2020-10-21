甲狀腺癌按年急增17.3%　臨床腫瘤科專科醫生拆解患癌風險

▲ 臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌拆解患甲狀腺癌風險。（資料圖片）

醫管局轄下的香港癌症資料統計中心今日（21日）公布2018年本港癌症新增個案數目，當中以3種女性常見癌症升幅最多，包括乳腺癌、子宮體癌，以及甲狀腺癌，升幅分別為5.8%、8.3%，以及17.3%，臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌以及臨床腫瘤科專科醫生周倩明拆解患甲狀腺癌風險。

2018年本港癌症新增個案數目今日公布，即看：【下一頁】

2018年本港癌症新增個案再創新高，新增個案達至34,028宗，較2017年增加953宗或2.9％，當中甲狀線癌的升幅最多，2018年錄1037宗，較2017年的884宗上升17.3%。

為什麼女性常見癌症升幅最多？臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌今日接受TOPick訪問時指出，甲狀腺癌主要位於頸部前面咽喉下面，女性患甲狀腺癌的風險較男性多近2至3倍，大部分患者是30歲以上人士；家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤的人士亦為高危，或自身基因問題，如有大腸瘜肉等人士亦會有較大機會患癌。

此外，他估計輻射亦是其中一個原因，因日本福島以及大亞灣核電廠發生事故的問題，或已令附近環境及食物，如海產、農作物或水果等帶有輻射，當人們進食有關食物時，或即已進食有輻射殘餘物，其患甲狀腺癌的機會亦會較高。

他提到，近年港人對提高對癌症的認識，一有不適已求醫，故可及早發現患癌，又指出如果甲狀腺癌沒有擴散至身體其他地方，如肺部等，死亡率亦會較低。

▲ 臨床腫瘤科專科醫生周倩明表示近年港人對癌症的警覺提升。（資料圖片）

臨床腫瘤科專科醫生周倩明亦表示，近年患甲狀腺癌的個案有上升，但因港人對癌症的警覺提升，加上部分私家醫生可替病人作檢查，故可以及早發現確診個案，病人甚至可有90%的存活率，建議市民如摸到咽喉下面有「一粒嘢」，可以盡快求醫。

醫管局香港癌症資料統計中心總監黃錦洪指甲狀腺癌發病率上升或與診斷進步有關，患者多可於早期時已找出，大多甲狀腺癌患未見有特別原因；至於是否與遺傳有關，黃錦洪稱，患者大多未見有家族史，遺傳因素不多於10%，強調甲狀腺癌多於早期未發病時已找出，且腫瘤體積較少及屬第一期。

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記者：郭詩詩