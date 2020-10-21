1歲男嬰染產志賀毒素大腸桿菌　曾現腹瀉發燒潛伏期無外遊

▲ 衞生防護中心調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，一名過往健康良好的一歲男嬰感染產志賀毒素大腸桿菌，他自10月5日起出現腹瀉和發燒，翌日（6日）入住養和醫院，3日後（9日）出院，期間情況一直穩定。

中心指，病人從糞便樣本化驗證實染病，初步調查顯示，他在潛伏期內沒有外遊。中心提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。

中心發言人解釋︰

大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

發言人說，預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，與預防其他食物傳播疾病相似：

處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病；

處理食物前、處理生的肉類或家禽後和進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手；

進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹調或加熱食物時，須確保其核心溫度達至75°C或以上；

避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物；

如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。

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記者：陳曉瑩