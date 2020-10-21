【綠置居滯銷】消息：一人申請11月起揀樓　推算首15粒珠買樓機會大

▲ 消息稱綠置居一人申請者，有望11月初開始揀樓。（陳永康攝）

綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑項目，消息指11月初將輪到1萬個一人申請揀樓。原先預留予單身申請的單位配額，只有400伙；但隨著今日（21日）仍餘下逾2千伙未售，相信逾千伙將額外撥給單身申請選購，推算首15粒珠有較大揀樓機會。

今日售樓處人頭湧湧情況，按此即看：【下一頁】

▲ 綠置居2019電腦攪珠結果，按申請編號的最後兩個數字，橙色珠屬於首十粒珠，可先獲邀揀樓。（房委會圖片）

按去年攪珠結果，錄1.02萬宗單人申請，原先可選購單位配額有400個。然而近日家庭申請的置業意慾轉弱，變相剩餘更多單位供一人申請選購。按現時進度，仍有1.2萬戶家庭申請未現身揀樓，消息指房署將於本月底前，悉數邀請所有家庭申請揀樓，最快下月初可輪到一人申請揀樓。

以今日認購反應分析，房署邀請2,000戶到場，售出60伙；假設未揀樓的1.2萬戶家庭申請，按這比例認購，意味可多售360伙。由此推算，月底有機會尚餘約1,600伙，供一人申請選購，餘下單位面積由180多呎起。

房委會委員招國偉估計，很大機會一人申請首15粒珠，穩獲揀樓機會。不過他按上期長沙灣麗翠苑的推售經驗分析，當時獲邀揀樓、之後置業的申請者比例，只有約兩成，「但當時經濟環境正常，氣氛更好」；不過今期只錄1萬宗申請，倘按上期比例推算，或可剛好售完今期單位。但他認為，今年市場氣氛差，沒有信心單位可全數售出。

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記者：吳卓峰