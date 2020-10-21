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【保就業計劃】第二批領補貼僱主名單涉逾8萬名僱主　牛奶公司獲3.99億　百佳領1.61億元

社會 19:56 2020/10/21

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

經營惠康的牛奶公司取得資助額達3.99億港元。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（21日）公布第二批領取9至11月工資補貼的僱主名單，涉逾8萬名僱主，約109億元工資補貼。當中以兩大超市取得最多補貼，經營惠康的牛奶公司取得資助額達3.99億港元，而百佳則領1.61億元補貼。

第二批領取9至11月工資補貼的僱主名單涉逾8萬名僱主，約109億元工資補貼，詳情即看【下一頁】

在今日出爐的名單中，以牛奶有限公司獲得最多補貼，涉及資助額達3.99億港元，承諾受薪僱員為21,611人。排名第二的是百佳超級市場，獲1.61億元，承諾受薪僱員8,215人。而同為長實旗下的屈臣氏零售（香港）有限公司亦獲發7,175萬元，涉及2,960名員工，排名第三。

第二期第二批領取最多工資補貼的首5名僱主：

僱主名稱 補貼額（元） 承諾受薪僱員人數
牛奶有限公司 3.99億 21,611
百佳超級市場（香港）有限公司 1.61億 8,215
屈臣氏零售（香港）有限公司 7,175萬 2,690
順豐速運（香港）有限公司 6,939萬 2,692
SMARTONE TELECOMMUNICATIONS LIMITED 3,810萬 1,413

資料來源：「保就業」計劃秘書處

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記者：徐紹軒

 

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