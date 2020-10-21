【保就業計劃】第二批領補貼僱主名單涉逾8萬名僱主 牛奶公司獲3.99億 百佳領1.61億元
社會 19:56 2020/10/21
「保就業」計劃秘書處今日（21日）公布第二批領取9至11月工資補貼的僱主名單，涉逾8萬名僱主，約109億元工資補貼。當中以兩大超市取得最多補貼，經營惠康的牛奶公司取得資助額達3.99億港元，而百佳則領1.61億元補貼。
第二批領取9至11月工資補貼的僱主名單涉逾8萬名僱主，約109億元工資補貼，詳情即看【下一頁】
在今日出爐的名單中，以牛奶有限公司獲得最多補貼，涉及資助額達3.99億港元，承諾受薪僱員為21,611人。排名第二的是百佳超級市場，獲1.61億元，承諾受薪僱員8,215人。而同為長實旗下的屈臣氏零售（香港）有限公司亦獲發7,175萬元，涉及2,960名員工，排名第三。
第二期第二批領取最多工資補貼的首5名僱主：
|僱主名稱
|補貼額（元）
|承諾受薪僱員人數
|牛奶有限公司
|3.99億
|21,611
|百佳超級市場（香港）有限公司
|1.61億
|8,215
|屈臣氏零售（香港）有限公司
|7,175萬
|2,690
|順豐速運（香港）有限公司
|6,939萬
|2,692
|SMARTONE TELECOMMUNICATIONS LIMITED
|3,810萬
|1,413
資料來源：「保就業」計劃秘書處
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
記者：徐紹軒