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【全能教師】港媽招聘家庭教師需十項全能　 網民：以為是教育局請人

親子 11:14 2020/10/22

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

港媽在網上招聘家庭教師，要求十項全能。

不少父母都會十分着緊孩子的成績，較有經濟能力的家庭甚至會特意為孩子聘請家庭教師，務求令孩子得到全天候的學業支援。不過，網上討論區近日流傳港媽招聘家庭教師的要求，卻令不少網民震驚。當中除了要求指導孩子功課外，還要處理設計學習環境、行政、緊急事宜、陪伴旅遊等工作，可謂十項全能。有網民批評：「佢想請個代母返嚟？唔係代生，係代教養。咁生佢嘅父母做啲咩？」

詳列逾10項工作要求

從帖文顯示，港媽希望獲聘者能夠教導孩子完成日常功課習作、補習並協助陪同出席課外活動，同時能制定學習時間表以確保孩子達致良好學習進度，還有照顧及輔導孩子並提供具啟發性的學習環境，從而提升其思維的能力。

然後她便話鋒一轉，列出了多項工作要求，工作量之多令人咋舌：

  • 監督（K2）所有的學校課程和作業
  • 監督（小一）所有的學校課程和作業
  • 負責孩子學校及其他活動事宜，例如安排及選擇適當課程，設定時間表及教授課程
  • 制定額外的課程計劃和活動，以豐富兒童的能力和全面教育
  • 培養孩子學習及發展的興趣
  • 理解及設定適合教育環境，引發孩子自發追求知識
  • 定期與父母和監護人交流孩子的進度
  • 與家庭聘用的其他員工合作以照顧家庭及孩子所需
  • 協調其他家庭員工包括廚師、傭人及司機及保持良好溝通，並需要處理簡單行政工作
  • 處理和協助緊急事宜
  • 願意陪伴旅遊工作

對應徵者要求極多

至於在應徵者要求方面，該港媽同樣亦要求多多：

  • 大學畢業主修教育及有關課程
  • 幼稚園或小學教育經驗背景優先
  •  能教導幼兒園至小學程度的各科功課作業
  •  關注孩子的發展並擁有優質的幼兒教學經驗
  • 能撰寫教育日程表
  • 組識能力強，細心，並擁有應可學歷，能夠提供有效的教學方法及温習策略
  • 良好的溝通能力
  • 中英文語言能力良好 (包括普通話及廣東話)
  •  懂操作電腦軟件及技巧，例如上網、電郵、谷歌教室、文書、簡報、試算表
  • 精力充沛，熱情，有禮貌，可使孩子對學習產生興趣
  • 有個人興趣，例如音樂、藝術、烹飪等
  • 星期一至五5天工作(上午9時至下午6時)，星期六半天工作
  • 彈性工作時間
  • 徵求長期穩定工作者

有關帖文曝光後，不少網民紛驚呼這名港媽心目中的家庭教師完全是十項全能，除了一般指導孩子的功課外，還有不少額外的工作，甚至家中其他事情亦需涉獵，性質基本上與管家無異。當中「願意陪伴旅遊工作」，也讓網民猜測連家庭旅行也要隨行。

此外，港媽又要求獲聘者必須有個人興趣，甚至有學校教學經驗者優先，但沒有寫招聘薪金價錢。有網民直言：「工作要求高過教育局局長職位」、「佢想請個代母返嚟？唔係代生，係代教養。咁生佢嘅父母做啲咩？」

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責任編輯：王明芳

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