國泰空姐失業　林作公開招攬空姐加入保險團體　

▲ 十優港姐麥明詩前男友林作公開招募空姐空少加入其保險團隊。（資料圖片）

國泰今日（21日）宣布大幅裁員，一眾航空業人士將陷入失業困境。十優港姐麥明詩前男友林作，最近轉做保險經紀，立即在社交專頁公開向空姐招手，他早前提出四大條件，包括學歷夠、渴望做得專業 、對金融或成就感到貪婪，及願意接受他每個禮拜其中一日晚上、持續三個月訓練。

林作於8月時提及，自己現時共有3支保險團隊，人數接近70人，但打算擴充人手。他今晚在其社交網站說，大部分原先從事航空業的人士都不適合保險行業，「需要的個人特質、心態，和你們本身的工作經驗，實在太不同」，所以他決定明晚先與有興趣加入保險業的人士見見面，分享行業資訊，傳授心得。

大律師出身的林作，原本為英文補習班老師，但因疫情關係，他在今年4月轉行加入保險行業。他認為「有危才有機」「馬死落地行」，又鼓勵被裁的航空業的人士，「既然落咗地，最緊要，係要行」。

如果林作一口氣招聘大批空姐助陣，不知他的女朋友裕美會否呷醋？



除了林作之外，地產界都紛紛向被裁航空業人士招手。當中利嘉閣地產設立特別專組及熱綫，吸納受今次裁員計劃影響的航空業人士；中原地產亦有分行經理，在社交媒體出post講明招聘「空姐空少」；美聯物業早前亦首推以空中服務員為主角的「雲招聘」視頻，招攬航空業失業人士。

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