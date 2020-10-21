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【國泰裁員】國泰留任員工底薪將減14至36%　明年1月生效

社會 22:08 2020/10/21

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國泰空中服務員工會下午與資方開會討論新合約安排，主席王思敏（左）會後表示，留任員工底薪將減少14至36%，將於明年1月生效。（曾耀輝攝）

國泰航空今日（21日）宣布重組計劃，終止國泰港龍品牌，未來數周將裁減5300名本地員工，留下的員工亦要轉用新合約條件聘用。國泰空中服務員工會下午與資方開會討論新合約安排，主席王思敏會後表示，留任員工底薪將減少14至36%，將於明年1月生效。

國泰大幅裁員，管理層對受影響員工感抱歉，指港龍航線會由國泰及快運接手，詳情即看：【下一頁】

王思敏說，國泰員工之前聘用的合約種類較多，而所有過渡員工都會轉為同一種合約，不同經驗職級員工的底薪都會下降14%至36%，飛行時薪亦會視乎年資有不同程度下跌。新合約部分條款在11月5日生效，而薪酬部分則在明年1月起實行。

她指，預期員工明年都會繼續放無薪假，飛行時數亦難以回復至疫情前水平，加上新合約底薪下降，員工整體減薪幅度很大。

港龍空勤人員協會對港龍停運感遺憾及難以接受，稱同事如家人並非賠償可彌補，詳情即看：【下一頁】

她坦言，工會之前沒有預計會有合約調整，亦無想到調整會是長遠安排，工會對此不認同，認為疫情過後到2024年行業就會好轉，故在會上提出改為2至3年的短期安排，但與會的資方代表僅稱會向管理層反映，未有作出承諾。

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記者：徐紹軒

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