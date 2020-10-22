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【新冠肺炎】第三波疫情未了　真正清零才算完結

社會 00:00 2020/10/22

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呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港近日疫情漸趨平穩，「數字愈來愈少」，不過第三波疫情亦從來未「清零」，「必須重回5、6月時本港有數星期持續零本地感染，第三波才可算是到尾聲」。(經濟日報資料圖片)

本港第三波疫情放緩，不少市民認為已到尾聲。不過，有專家認為，本地確診個案數字近日確是回穩，惟仍需待本港未來數星期可持續零本地感染、「真正清零」，第三波才可算是完結，現仍處屬「反彈受控」階段。

【新冠肺炎】本港今日新增8宗確診個案　1宗本地感染與早前個案相關，詳情即看：【下一頁】

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港近日疫情漸趨平穩，「數字愈來愈少」，不過第三波疫情亦從來未「清零」，「必須重回5、6月時本港有數星期持續零本地感染，第三波才可算是到尾聲」，但現時這條底線仍未達標，尚存隱性傳播鏈，故需視乎未來數星期本港市民在防疫方面是否能「做好少少」，等待傳播鏈終斷，令現時只屬「受控」情況成為真正完結。

梁子超坦言，疫情再爆發的關鍵在於輸入個案，惟本港「對外防守」相當薄弱，直指檢測絕不可能完全代替檢疫，認為由高危地區抵港人士最好應同時接受檢疫及檢測。他表示，目前抵港者會在第10天作第二次檢測，建議應推遲至第13日才檢測，「未過潛伏期一定陰性」。

對於僅須家居檢疫人士，他認為亦應至少作3次檢測，「過了潛伏期中位數再做一次」，才可全面找出隱形病患，「其實現時個案減少，當局應有能力可為所有接受檢疫人士多做幾次（檢測）」。

他又強調，本港一定要盡力避免第四波疫情來臨，「不少人經常說第四波疫情是避無可避，一定會出現，其實只是因為大家覺得現時經濟民生『很難搞』」，但若真的因社會運作而鬆懈，令本港再現大爆發，屆時只會得不償失。

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記者：洪芷晴

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