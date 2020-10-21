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張建宗與德國駐港總領事會面　反對假借名義收留罪犯

政治 22:34 2020/10/21

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由流亡港人組成的組織「避風驛」早前指，一名涉暴動罪被捕的中大女學生，獲德國批出難民身份。政府發言人今日稱，如報道屬實，港府會強烈反對，而港府官員今午與德國駐港總領事Dieter Lamlé會面。

會面要求由港府提出，今日在政府總部進行，除了張建宗，保安局局長李家超亦有出席。

張建宗在會面上，表達反對任何司法管轄區，借不同名義收留罪犯，認為會向罪犯發出極度錯誤訊息，以為不須負上刑責。他強調，香港任何被控人士均獲公開、公平審訊，法院會一如既往，以良好的法治精神及人權保障，獨立地公平、公正處理案件。

張建宗又提到，德國長期有外交人員駐港，理應充分考慮相關因素，去判斷事實和處理難民身分申請，若未有對事實進行基本評估，港府對此表示失望，而外國政府應停止干預，屬中國內政的香港事務，又要求德國駐港總領事，向德國轉達特區政府的立場。

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記者：陳宛彤

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