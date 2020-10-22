第四期大腸癌患者　5年存活不足1成

▲ 乳癌及大腸癌患者5年存活率分別為83.2%及50.3%，但第四期的大腸癌患者，5年存活率不足1成 。（林宇翔攝）

香港癌症資料統計中心首度公布癌症存活率數據，乳癌及大腸癌患者5年存活率分別為83.2%及50.3%，但第四期的大腸癌患者，5年存活率不足1成 。

中心認為隨大腸癌篩查計劃進展，揪出更多早期患者，存活率會長遠提升；又擬明年進一步整合及公布其他女性癌症存活率數據。

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中心今年首度公布癌症分期存活率數據，率先收集2010至2017年確診女性乳癌及腸癌個案期數等資料，並分析至2019年底的存活統計數據。分析顯示，2010至17年間有28,468名女士患上乳癌，已介第二期個案約有1萬宗較多；第一期及第二期患者，5年後存活率達95%；但達擴散的第四期患者，5年存活率則跌至29.8%。

同期亦有37,790人確診腸癌，第三期個案最多，有約1萬宗，第四期亦有逾9,500宗。分析指第一、二期患者，5年存活率介乎87%至96%，第四期5年存活率則跌至9.3%。

中心總監黃錦洪稱，2017年及2018年「65至69歲」及「60至64歲」兩年齡組別，每10萬人計腸癌發病率急增2、3成，相信與衞生署擴展大腸癌篩查計劃至年僅50歲或以上都合資格參加有關；又指隨篩查計劃進展，日後確診第四期大腸癌數字會減少，相反會揪出更多早期癌患者，存活率長遠會提升。

事實上，乳癌新症宗數過去10年亦以按年增2.5%，前年錄4,618宗，83%確診時已屆第一至三期。臨床腫瘤科專科醫生周倩明稱，個案趨升或與西方飲食有關，「整體脂肪增多，由脂肪轉化的女性荷爾蒙分泌亦增多，食物肉類亦有外來賀爾蒙」。

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌亦稱，大眾對乳癌檢測意識增，故更多人及早揪出確診；至於腸癌第四期5年存活率僅不足1成，謝稱難言數字高低，強調現時有不同藥物及方法治療，第四期患者存活中位數可達30多個月。

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記者：陳正怡