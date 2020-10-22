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【林子博喪妻】林太董燕君早已簽拒急救同意書　子博太太生前承諾捐出眼角膜

娛樂 09:32 2020/10/22

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林子博念亡妻深夜痛哭。

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）去年不幸確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，林太一直與癌魔搏鬥，可惜至昨晨（10月21日）不敵癌魔離世。

為處理太太身後事的子博，一整天強忍喪妻之痛，可是到夜深人靜時終於要把情緒發洩，深夜在個人社交平台發文抒發情感，寫道：

看著你離開時，我沒有太多的淚水，還以為自己已有充足的心理準備
但當靜下時才發現
原來我還未Ready～
到底怎樣才可以令眼淚停下來

林子博對太太離世悲痛不已。（曾有為攝）

林太遺愛人間

不少網民留言安慰林子博，表示他哭出來發洩情緒比悶在心好，並望他早日重新振作。當中，關心林家的馬浚偉留言：「讓自己哭吧，沒關係的! 如果你要傾訴， Call me anytime!」

其實林太Shirley離世前的病情一直反覆，她臨終前更因嚴重腹水及水腫而要入院抽水。

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在上周，林子博接受媒體訪問時坦言Shirley在兩周前已簽同意書拒絕急救(不能康復的僅維生治療)。同時，林太願意捐出眼角膜，遺愛人間。

林子博於2003年與Shirley結婚，二人育有一女一子，分別15歲的長女林詠渝、11歲次子林卓楠。Shirley臨終前，子博向太太承諾好好照顧一對子女。

撰文 : TOPick柴犬出動

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