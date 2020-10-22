【好人好事】13歲男生當義工5年為中風父積福　 隨中醫為長者按穴位量血壓

▲ 13歲的栢熙因為陪伴中風父親看中醫調理而結緣當上小義工，已經當了5年義工的他，坦言獲益良多。

香港有不少有心人搞義診，而2017年成立的「義醫同行」，其特色就是成員包羅甚廣，包括中西醫、輔導心理學家及營養師等，他們恒常地去偏遠而且醫療設備較少的地區提供支援，還努力訓練長幼義工，當中就有13歲小義工在團隊中熱心服務了5年。到底小朋友可以在義務醫療團體發揮甚麼作用？

在「義醫同行」中服務長達5年的13歲小義工余栢熙，他跟林醫師的認識背後有段古。栢熙說：「2005年因為爸爸半邊身中風，曾入院半年，出院後想找醫師調理，我就扶爸爸來做針灸，因而認識林醫師的。」

▲ 栢熙年紀小小已學會用工具幫長者做疏筋治療緩解痛症。（被訪者提供）

助人的滿足感

栢熙最初幾個星期都只是坐在診症室外靜靜地等候。「我很奇怪點解這個小朋友2小時不打機咁乖，而看到栢熙扶著爸爸離開診所的身影更令我感動。那時他們家住元朗八鄉，他經常陪爸爸來西環針灸，我覺得這個男仔幾特別。」

林醫師後來教栢熙幫爸爸按壓穴位、量血壓。「有一日，林醫師問我做不做義工，給我一天時間考慮。我爸媽即刻鼓勵我做善事，幫爸爸積福。我見暑假沒事做，就答應每星期六都到診所照顧要針灸的小朋友。」

栢熙也曾跟大隊去廣東省清遠做探訪和義診，帶領小朋友玩遊戲，又主動幫忙搬物資。「我們還教曉栢熙疏筋療法。記得當時有位耕田的老人家患肩周炎，栢熙幫他做完疏筋療法後，他即時話不痛，很開心，我們在場個個嘩然，原來小朋友都能幫到病人。」

栢熙也感受殊深：「那位清遠山區居民不停讚我叻，他的笑容我很難忘，我很有滿足感。付出時間雖然不少，但我的收穫更多，如按壓穴位，量血壓等，都是平時書上學不到的。」

▲ 林醫師過去5年看著小義工栢熙長大，會親切地喚他為「阿仔」，又教他記穴位。栢熙自言受到啟發有志成為中醫。（陳國峰攝）

考試前夕也堅持做義工

單是境外的義工服務，栢熙參加了7次，香港做義工的次數更是多不勝數。林醫師說小義工很受長者歡迎：「每當栢熙因要講解穴位而要露出肚臍，他們就叫囂。小義工的參與確是令講座氣氛無咁沉悶。」

熱心服務的栢熙為了能每個周末早上去診所照顧小朋友，每月去一趟離島做義工，更會努力在星期五晚完成周一交的功課 。遇上測驗考試，他就帶書本在乘船時溫習。栢熙笑說：「記得有次行山去沙螺灣做義工，翌日考西史，我一邊行，醫師就一邊問我書。」

林醫師過去11年來一直有做培訓小義工，而他十分欣賞栢熙這位第3代小義工。 「我們都希望生活富裕的一代從義工服務中體會到愛，學懂珍惜。栢熙懂得珍惜家人和朋友，而且付諸行動，很難得。現在栢熙也有幫手教其他新人，這個就是傳承！」

栢熙則說林醫師的助人精神對他有啟發：「他完全不怕攰，幫完一個老人家，即刻又幫另一個，很堅持，我都要向他學習。」

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小義工發揮關心力量

談到堅持，林醫師就有感而發：「總有一些人來一兩次義工，體會完便不再參加，但真正的義務工作是要堅持的，不然不會明白受助者的需要，也看不到他們的改變。」

他舉例說有位獨居老婆婆，每月探訪她都對義醫哭訴生活大小事。「我曾幫她按內關穴令她開心一些，都沒大作用，直至我們帶了一位4歲小妹妹義工每個月去探她，這位婆婆就沒有再哭了。這就是關心的力量！不要以為小朋友做不到甚麼，傾下偈，唱下歌，老友記就會很開心了。這是我的一些體會。」

《愛在有晴天》第一集《義行離島線》

播映日期及時間： 2020年10月24日（六）8：30pm

頻道：港台電視31



記者：胡慧雯