【開心速遞】吳偉豪被發現與金髮女伴遊車　女友被指真人樣貌與「照騙」相差遠

▲ 憑TVB劇《開心速遞》的朱凌凌一角上位的吳偉豪再被發現與金髮索女Charlotte一同遊車河。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「島大吳彥祖」朱凌凌（吳偉豪飾）外貌與身材不俗，劇內外都受盡女生愛戴。不過，吳偉豪較早前被踢爆與金髮索女於酒店Staycation後令姊弟戀曝光，並據悉女方年齡比現年22歲的吳偉豪年長10年。

而「朱ling」吳偉豪為護愛苗，想把姊弟戀低調。不過近日二人再被媒體發現一同遊車河，女友真身也隨之公開。

【開心速遞】「朱凌凌」吳偉豪與金髮美女酒店Staycation 戀情曝光表示想低調處理姊弟戀

▲ Charlotte不時於社交平台分享性感照片。

【開心速遞】「朱凌凌」吳偉豪與金髮美女酒店Staycation 戀情曝光表示想低調處理姊弟戀

吳偉豪戀金髮大姐姐

繼日前被踢爆與金髮索女Charlotte一同住酒店Staycation後，二人再被發現孖住洗車，未有戴上口罩的Charlotte真身曝光，其外表更成為網民的討論熱話。

不少網民將Charlotte的素顏真身與其網上的照片作比較，網民普遍認為其身材沒太大分別，惟現實與網絡世界的外貌則有出入。

有指其真身的眼睛相對較小，不如濃妝時般炯炯有神，也有認為其尖削臉孔與又高又直的鼻是整容後的成果，直指網上所見的是「照騙」。

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自從二人被爆同住酒店Staycation後，吳偉豪承認戀情，但表示想低調處理，而對於有指Charlotte比他大約10年，他則未承認或否認，對姊弟戀不欲多言。

正值TVB力捧上位的吳偉豪，入行前讀國際學校，因自小愛演戲，中學畢業後獲父母鼓勵投考TVB第28期藝員訓練班，開始發展演藝事業。

22歲的吳偉豪擁有英俊外表及健碩身型，憑《愛‧回家之開心速遞》的朱凌凌一角火速入屋，成功吸納不少粉絲。