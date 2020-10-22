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【遺失凍卵】不孕夫婦3顆冷凍受精卵遭醫院誤丟　人妻崩潰提告：我已經40歲了

親子 10:20 2020/10/22

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得知冷凍受精卵遺失，年過40歲的人妻感到相當崩潰。

不少人婚後都希望生子，組織完滿家庭，然而有些夫婦卻深受不孕症折磨，隨著科技發展，近年愈來愈多人選擇凍卵，以便進行人工受孕。不過，日本有一對夫婦進行凍卵手術後，竟遭院方弄失其中3顆成功受精的卵子，令年過40歲的人妻相當氣憤，決定向醫院提告。

據日本媒體報道，北海道一對夫婦婚後一直無法懷孕，加上女方年紀愈來愈大，擔心會影響未來生育，於是在2007年2月至12月期間，前往北海道大學醫院進行凍卵手術，並成功保存了6顆受精卵子，隨後交由院方進行冷凍保存。

醫院承認丟失受精卵

夫婦在2008年4月取出第一顆受精卵植入，可惜未能成功受孕。而北海道大學醫院在當年7月，發現剩餘的5顆冷凍受精卵中，其中3顆連同保存的容器一起消失。當時院方不肯承認將夫婦的受精卵遺失一事，堅稱仍在尋找。

直至兩年後，才坦承不小心將3顆冷凍受精卵廢棄，向受害夫婦道歉。然而，當時受害女子已年過40歲，懷孕難度隨著年齡增加，為此她飽受精神折磨。

在與丈夫討論後，他們在2019年正式對涉事醫院提告，並要求1000萬日圓（約74萬港元）賠償金。據悉，雙方目前已私下達成和解，但沒有公開確切的和解金額，院方也不願就此事多作回應。

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責任編輯：王明芳

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