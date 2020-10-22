【新冠肺炎】消息：本港新增10宗確診個案　包括一宗不明源頭個案

▲ 消息指本港今日新增10宗確診個案，其中一宗個案涉不明源頭。

本港第三波疫情放緩，消息指本港今日（22日）新增10宗確診個案，包括一宗源頭不明個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行疫情記者會，交代最新情況。

昨日（21日）新增8宗新型冠狀病毒確診個案，當中一宗為本地感染，與早前個案有流行病學關連，為66歲男患者是爆疫院舍葵涌國寶之家的院友；另外7宗為輸入個案，本地至今累計5,269宗確診個案，另有一宗疑似個案。至於7宗輸入個案，3人從比利時抵港；2名機組人員分別從埃塞俄比亞及美國抵港；一名外傭從菲律賓抵港；餘下一人由印度抵港。

不少市民認為已到尾聲。不過，有專家認為，本地確診個案數字近日確是回穩，惟仍需待本港未來數星期可持續零本地感染、「真正清零」，第三波才可算是完結，現仍處屬「反彈受控」階段。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港近日疫情漸趨平穩，「數字愈來愈少」，不過第三波疫情亦從來未「清零」，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙