【大嶼山好去處】大嶼山昂坪秘境遊 跟衛詩雅走昂坪棧道與纜車打卡

▲ 跟衛詩雅到昂坪打卡吧。

秋風送爽，正是郊遊好時機，這個星期不妨跳出市區，到大嶼山秘景遊。衛詩雅近年不但轉型成「美食KOL」，更擴濶至拍片分享行山，最近更挑戰昂坪棧道，沿途有不少打卡位，如果有足夠的體力，跟衛詩雅出發吧。

昂坪棧道全場5.6公里，原本是為配合昂坪360纜車而設的救援路徑，作為纜車救援及維修時使用，由於部分路段由木板搭建而成，因此被稱為「棧道」，沿途可以不停見到纜車在頭上駛過，還可以遠眺港珠澳大橋，當走到「彌勒山轉向站」附近時，要記得走上「天梯」與天空來個近距離合照。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

要走完昂坪棧道的入口可以有兩種方法，可以從東涌地鐵站步行約2公里前往逸東邨的入口，也可以乘坐大嶼山巴士37號前往入口，終點站是昂坪市集，可前往寳蓮寺、大佛及心經簡林等景點。

不過，要走完昂坪棧道也需要足夠的體力，走完全程需要3小時，棧道開始有木製棧道，沿途有些設有欄杆，有些沒有欄杆，走到中途有些路段相當陡峭。如果想體驗昂坪棧道，除非有足夠的體力可以走6小時的來回程，否則建議去程或回程可以乘坐昂坪360纜車。

此外，昂坪360於2020年9月25日至11月15日打造全港首個「360 FILA Sports Fest」戶外運動節，運動節有多個打卡位，包括「糖果色系打卡運動會」主題運動場景裝置、FILA全球代言人「BTS主題纜車車廂」及全港首個「FILA網球主題打卡館」，館內特設FILA全球代言人BTS主題打卡位。大會更設三大「互動運動挑戰」有獎遊戲，送出3萬份總值超過500萬元的限量NP360·FILA禮品。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

責任編輯：鄺嫻