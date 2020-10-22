【明星物業】傳曾志偉以1億沽出逾千呎別墅　「獎門人」持貨32年帳面勁賺25倍

▲ 曾志偉的豪宅放盤後帳面賺近25倍。

今年有不少娛圈藝人出售物業，近日市場傳出曾志偉（或同名相關人士）持有32年的清水灣彩濤別墅洋房，被指以市價約1億元賣出，較曾志偉早年買入的403萬元，32年來帳面勁賺25倍。

豪宅放盤賺25倍

1986年落成的彩濤別墅，全屋苑有20幢洋房，可望及銀綫灣全海景，景觀優美，故吸引不少名人購入，汪明荃就是住戶之一。據知阿姐於1987年以293萬買入洋房，一直自住至今。

▲ 曾志偉近日賣樓成功。（經濟日報圖片庫）

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而曾志偉的洋房有指於1988年以403萬被購入，並以公司名義持有。住所實用面積有1,789平方呎，今次以1億元轉售，成交呎價約5.6萬元。

不過，市場上並未有公開發售的消息，有傳是由同屋苑內的另一位業住購入。

彩濤別墅雖然不是新落成的屋苑，但由於它的地理位置優越，故在市場上叫價仍有潛力，區內一幢1,789平方呎的洋房市場上售8,800萬元。

▲ 清水灣彩濤別墅洋房。（經濟日報圖片庫）

在不同地方投資物業

曾志偉入行近半世紀，演出過百部作品，龐大的工作機會令他豬籠入水。而他也有不同的物業投資，並不只局限於香港。

他的好友譚詠麟就曾向傳媒透露，曾入住他在日本開設的民宿，並大爆他在日本的伊豆及大阪都有物業，是一名大地主。

另外，他的另一好友陳百祥亦曾指曾志偉是「橫店富豪」，在當地有投資酒店，身家更以數十億元計，非常富有。不過，之後曾志偉就間接否認傳聞。

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而同樣住於彩濤別墅的汪阿姐，便常在社交平台公開家居照，其三層獨立屋因而曝光。

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阿姐接受傳媒訪問時便透露，居於西貢多年已十分習慣，沒有打算賣出物業，故對屋價飆升出乎意料。