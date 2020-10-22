【國泰裁員】國泰工會指留任減薪最多逾3成　不希望出現新一波裁員

▲ 國泰工會指員工士氣低落，不希望有新一波裁員潮。（曾耀輝）

國泰航空昨日（2１日）公布削減集團約8,500個職位，當中包括5,300名本港員工，同時停止營運國泰港龍航空，受影響員工昨日起收到解僱通知，國泰空中服務員工會昨日下午與資方開會討論新合約安排，留任員工底薪將減少14至36%，將於明年1月生效，詳情即看：【下一頁】

國泰航空公司空中服務員工會內務副主席孫德妍今日（22日）在港台節目《千禧年代》表示，公司已向留任員工發出新合約，需於14天內回覆，底薪與時薪減幅達14%至36%，福利有很大改變， 不少員工感到徬徨。

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孫德妍指出工會已向公司爭取，不應將新合約視作長期合約，應轉為短期合約，她引述公司初時態度較強硬，認為已作最終決定，不過後來明白到員工的憂慮，公司代表指會向更高層反映，而留任員工需要參與「無薪假計劃」，工會會繼續與公司溝通，不希望出現新一波裁員。

國泰航空公布重組計劃，削減約8500個職位，並停運擁有35年歷史的國泰港龍航空品牌。要數其中一項港人對港龍的集體回憶，不得不提其空中服務員制服，最經典的一款曾沿用13年、由本港著名時裝設計師鄧達智設計，細說當年設計概念，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋