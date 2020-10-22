養和白內障手術推套式收費　醫院院長：建議市民在40歲進行全面眼科檢查

▲ 養和眼科部成立 40 周年，眼科團隊為老中青不同年齡的人士提供服務。（圖片由養和提供）

白內障是本港常見眼疾之一。現時在公立醫院輪候進行白內障手術的人數超過54,000人。 受疫情影響，輪候人數勢將進一步增加。養和眼科中心本月起增設眼科手術服務，提供更全面服務。病人可在日間手術中心更換人工晶體，毋須留院，新手術中心可望能紓緩公立醫院的壓力。

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過去十年，養和眼科部進行植入人工晶體病人的平均年齡仍維持在約65歲，但病人的身體狀況一般較以往好，越來越多「登六」病人適合在日間手術中心更換人工晶體，養和醫院院長兼眼科部主管李維達醫生表示在過去40 年間，市民對眼疾加深了認識。 他續指不少眼疾早期都沒有明顯徵狀，若能及早發現，及早治療，自然可維持中老年的生活質素，建議市民可考慮在40歲進行一次全面的眼科檢查。

他又指部分眼疾常見於40歲後開始逐漸浮現，例如青光眼、糖尿上眼及白內障， 及早檢查有助防患於未然。一個全面的眼科檢查亦能檢視病人有否其他隱藏的毛病，例如高血壓及糖尿病， 有助及早轉介病人到相關專科作進一步跟進。李維達提醒市民，如自身已出現病徵或有高危因素，例如糖尿病、高血壓、眼疾家族史，就應及早進行檢查，不要待40歲才做檢查。

▲ 院方建議市民可考慮在40歲進行一次全面的眼科檢查。（圖片由養和提供）

為配合增設新服務及養和眼科部成立40周年誌慶，養和眼科手術中心更特別推出白內障手術套式計劃，收費為港幣23,800。此外，養和眼科部將與社福機構合作，為有需要的白內障患者免費更換人工晶體。醫院於Instagram舉辦「眼鏡模糊化自拍挑戰」，邀請市民一同為病人出一分力及加強對白內障的關注，活動詳情稍後公布。

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責任編輯：郭家穎