養和醫院推白內障手術推套式收費　院長李維達：市民在40歲應進行全面眼科檢查

▲ 養和眼科部成立 40 周年，眼科團隊為老中青不同年齡的人士提供服務。（圖片由養和提供）

白內障是本港常見眼疾之一，惟現時在公立醫院輪候白內障手術的人數眾多，患者未必能即時進行手術。養和望能紓緩公立醫院的壓力，其位於金鐘的眼科中心本月起增設眼科手術服務及白內障手術套式計劃，病人屆時可在日間手術中心更換人工晶體，更毋須留院。

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養和眼科部指，過去十年間，進行植入人工晶體病人的平均年齡仍維持在約65歲，越來越多60歲的病人在手術中心更換人工晶體。養和醫院院長兼眼科部主管李維達醫生表示，不少眼疾早期都沒有明顯徵狀，若能及早發現，及早治療，自然可維持中老年的生活質素，建議市民可考慮在40歲進行一次全面的眼科檢查。他又指，部分眼疾常見於40歲後開始逐漸浮現，例如青光眼、糖尿上眼及白內障，及早檢查有助防患於未然。

李維達提醒市民，一個全面的眼科檢查亦能檢視病人有否其他隱藏的毛病，例如高血壓及糖尿病， 有助及早轉介病人到相關專科作進一步跟進；如自身已出現病徵或有高危因素，例如糖尿病、高血壓、眼疾家族史，就應及早進行檢查，不要待40歲才做檢查。

▲ 院方建議市民可考慮在40歲進行一次全面的眼科檢查。（圖片由養和提供）

此外，養和眼科手術中心更特別推出白內障手術套式計劃，收費為港幣23,800，醫院又與社福機構合作，為有需要的白內障患者免費更換人工晶體，將於Instagram舉辦「眼鏡模糊化自拍挑戰」，邀請市民一同為病人出一分力及加強對白內障的關注，活動詳情將於稍後公布。

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責任編輯：郭家穎