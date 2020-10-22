【美國總統競選】「星爵」未表態支持拜登遭炮轟　鐵甲奇俠+變形俠醫力撐Chris Pratt

▲ 「星爵」Chris Pratt因未表態支持拜登而被網民狙擊。

11月3日美國總統選舉在即，荷里活明星相繼表態，也因此引起風風雨雨。「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）便因未有如其他Marvel復仇者聯盟中的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和「黑寡婦」施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）等公開支持民主黨候選人拜登（Joe Biden），而被網民狙擊，指他是「荷里活最差勁的Chris」(The Worst Hollywood Chris)。

▲ 引起風波的網上荷里活4大Chris選舉。（網上圖片）

話說荷里活一編劇Amy Berg日前忽然在twitter貼出影壇4個最出名的Chris：基斯伊雲斯、基斯柏特、「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）及基斯派克（Chris Pine）的相片，並稱「其中一個要走。」，因而引發民熱烈討論。

拍電視處境喜劇而受注意的基斯柏特因主演Marvel電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列的「星爵」而走紅，也是《侏羅紀世界》（Jurassic World）系列男主角，為人風趣富幽默感，也是虔誠基督徒。

▲ 羅拔唐尼在IG 貼出和基斯拍特在片場的合照，並發文回應炮轟基斯的網民。

雖然他過往形像討好，也未有公開支持哪位候選人，但不少網民就因為他未有跟隨其他Marvel英雄齊齊撐拜登，因而推論他是特朗普（Donald Trump）支持者，又指其所屬教會反LGBTQ（非異性戀者），而其虔誠基督徒身份也符合保守右翼白人主義者形象，因此被貶低為「荷里活最差勁的Chris」。

對於基斯柏特被圍攻，向來敢言的「鐵甲奇俠」 羅拔唐尼（Robert Downey, Jr.）在IG貼出他跟基斯柏特在片場時合照以示支持，他還寫道：「『無罪的人』正在向我兄弟Chris Pratt扔石頭。一個真正的基督徒，活得有原則，一直展示正能量和感恩……如果你們對Chris Pratt有意見，我有個新奇的主意，就是刪除你們的社交媒體帳戶……」

▲ 「葛摩菈」Zoe Saldana因支持「星爵」基斯柏特而在網上被侮辱。

羅拔的護航，又引來一批「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）的粉絲不滿，紛紛質疑為何當高舉女權的貝兒娜森被批評時，羅拔唐尼等Marvel隊友沒有挺身而出維護她。

「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）作為拜登支持者，也在Twitter稱認識基斯的為人，肯定他是正人君子，他只是不大會就政治發言而已。

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn則在twitter力證基斯柏特是好人，呼籲網民不要因為他的信仰而對其政治取向有太多假設。該電影系列女主角Zoe Saldana就因為在twitter發聲支持拍檔卻慘被網民侮辱，言語間還攻擊她的黑白血統。

▲ 基斯柏特愛妻Katherine在娛樂網站的社交平台作出回應護夫。（網上圖片）

基斯的新婚太太，也即是影星阿諾舒華辛力加女兒Katherine Schwarzenegger，有見丈夫在網上被狙擊，她即回應網民，指出這是無意義的欺凌，世界需要更多的愛，而非對人涼薄。

不得不提是，Katherine Schwarzenegger早前曾公開表示支持拜登，並表示不滿特朗普政府處理新冠肺炎疫情的手法。

至於4位荷里活Chris，目前也未有就此事作出回應。

記者：胡慧雯