▲ 迪士尼最新動畫電影《魔龍王國》。

迪士尼繼《魔雪奇緣2》(Frozen 2)、《無敵破壞王2》(Wreck-It Ralph 2)、《優獸大都會》(Zootopia)後,推出新一套原創動畫電影《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)。

影片故事以神秘的奇幻王國為背景,聰明勇敢的女戰士雷雅(Raya)與篤篤(Tuk Tuk)尋找世上最後一條神龍,以求拯救王國免於滅亡為故事。

▲ 《魔龍王國》預計明年4月上映。

電影由賣座喜劇《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)編劇Adele Lim創作,並請來金球獎史上首名華裔影后、憑《別告訴她》、《我的超豪男友》大受歡迎的人氣女星奧卡菲娜 (Awkwafina)聲演神龍Sisu。

這是一條可化作人形、色彩繽紛的神龍,角色設計更與奧卡菲娜十分神似,有望成為迪士尼又一人氣角色。影片預計明年4月1日上映。