【天王爸爸】郭富城培育女兒有感恩之心　城城罕有公開談囡囡生活點滴

天王郭富城在早前於網上直播節目分享正能量,在訪問期間,城城郭富城更大談育兒心得,有女萬事足的王郭富城更揚言最緊張兩位寶貝女有珍惜和感恩的心。

早前城城舉行網上義唱為業界因疫情影響的基層籌款,另外參演關注弱勢社群的電影《麥路人》。

而在今次直播訪問中,主持人問郭富城如何保持善良時,對家人隱私頗為著重的他突然分享對兩位女兒的期許:「家有兩位小朋友,一個3歲,一個1歳半,我覺得從小要教她們,有叔叔、姨姨、哥哥、姐姐給小禮物或糖果時,要懂得怎樣去say thank you,因為這是一個禮貌!」

城城續指:「如果有一個正常基本,你便會懂得去珍惜或感恩別人給你的東西,會真心對別人說:『I’m thank you, thanks for your gift』。」

然而,行善不遺餘力的城城全因一個信念:「我覺得在自己有能力的時間,都可以做多點善事。因為我覺得中國人有些話如『施比受更有福』、『行善積福』,我好相信這些,不是求回報,而是要去分享。」

公眾榜樣零負擔

在節目中,城城對主持人「作為公眾榜樣會否有負擔」的提問表示:「就算有條件也好,無人是完美的,一定有某一個缺憾。既然人沒有十全十美,咁我們又何必需要在意?」

▲ 郭富城著重女兒品德。(湯炳強 攝)

城城回答盡顯天王風範,他認為只要能做的事盡力去做,付出自己所有,問心無愧便是:「面對我的工作、人生,無違背自己良心,無放棄過自己。快樂或不開心的事,其實只是一瞬間,我覺得應該要活在當下,享受這一刻想做的事,盡了自己的努力去,無愧於自己,這才是最重要。」

