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【天王爸爸】郭富城培育女兒有感恩之心　城城罕有公開談囡囡生活點滴

娛樂 11:44 2020/10/22

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

天王郭富城在早前於網上直播節目分享正能量，在訪問期間，城城郭富城更大談育兒心得，有女萬事足的王郭富城更揚言最緊張兩位寶貝女有珍惜和感恩的心。

早前城城舉行網上義唱為業界因疫情影響的基層籌款，另外參演關注弱勢社群的電影《麥路人》。

而在今次直播訪問中，主持人問郭富城如何保持善良時，對家人隱私頗為著重的他突然分享對兩位女兒的期許：「家有兩位小朋友，一個3歲，一個1歳半，我覺得從小要教她們，有叔叔、姨姨、哥哥、姐姐給小禮物或糖果時，要懂得怎樣去say thank you，因為這是一個禮貌！」

【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】

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城城續指：「如果有一個正常基本，你便會懂得去珍惜或感恩別人給你的東西，會真心對別人說：『I’m thank you, thanks for your gift』。」

然而，行善不遺餘力的城城全因一個信念：「我覺得在自己有能力的時間，都可以做多點善事。因為我覺得中國人有些話如『施比受更有福』、『行善積福』，我好相信這些，不是求回報，而是要去分享。」

公眾榜樣零負擔

在節目中，城城對主持人「作為公眾榜樣會否有負擔」的提問表示：「就算有條件也好，無人是完美的，一定有某一個缺憾。既然人沒有十全十美，咁我們又何必需要在意？」

【天王爸爸】郭富城教女兒儲錢學正確價值觀　暖爸城城推介3齣親子作品【有片】

郭富城著重女兒品德。（湯炳強 攝）

城城回答盡顯天王風範，他認為只要能做的事盡力去做，付出自己所有，問心無愧便是：「面對我的工作、人生，無違背自己良心，無放棄過自己。快樂或不開心的事，其實只是一瞬間，我覺得應該要活在當下，享受這一刻想做的事，盡了自己的努力去，無愧於自己，這才是最重要。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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