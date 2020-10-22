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【食用安全】台灣食藥署檢測進口茶葉　揭6款茶葉農藥殘留不合格

食用安全 12:47 2020/10/22

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台灣食藥署檢測進口茶葉，揭6款茶葉農藥殘留不合格。

天氣轉涼，很多人都會開始喜歡嘆杯熱茶享受，不過台灣食藥署日前就檢測到6款進口茶葉農藥殘留超標或不合格。

涉事6款茶葉分別來自日本、英國、印度、印尼和越南，包括：

日本：MINTON和紅茶（京）

英國：RINGTONS英式早餐茶散茶包

印度：SAN-CHA頂級阿薩姆紅茶葉

印度：ORGANIC INDIA聖羅勒健康草本茶（聖羅勒原味茶）

印尼：Teh Hijau綠茶

越南：紅茶

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據食藥署資料，日本MINTON紅茶被驗出殘留農藥「氟大滅」4.88ppm；英國RINGTONS英式早餐茶散茶包則殘留農藥「賽果培」0.08ppm；印度：SAN-CHA頂級阿薩姆紅茶葉「賽果培」0.09ppm。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，兩種農藥「氟大滅」和「賽果培」都屬於殺蟲劑類的農藥，據台灣規定，都不得在茶類中被檢出，且農藥賽果培定量極限為0.05ppm。

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責任編輯：羅嘉欣

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