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【國泰裁員】港龍空勤工會斥國泰「拆東補西」求自保　政府注資無幫助需負責

社會 11:04 2020/10/22

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國泰航空昨日（21日）宣布重組計劃，終止國泰港龍品牌。（資料圖片）

國泰航空昨日（21日）宣布重組計劃，終止國泰港龍品牌，未來數周將裁減5,300名本地員工。港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻表示，不認同國泰的決定，並感到遺憾，違背公司早前對員工的承諾，並非公司所指的「最後手段」。

梁佩韻今早（22日）在一個電台節目批評，國泰在疫情艱難下選擇直接捨棄港龍，形容公司手法「拆東補西」以求自保，沒有盡力保障同屬公司港龍的員工，有違社會期望。

她說，員工有向公司反映願意與公司共渡難關，犧牲工資與福利，希望「一個不能少」，但公司沒有充分諮詢員工的意願，批評決策欠透明度和誠信，最終公司昨日突然宣布裁員決定，員工連道別的機會也沒有。她又指，即使公司今次決定可以每月減少5億元支出，但不能補回失去的誠信。

梁佩韻指，政府早前注資國泰集團，但對員工無幫助，認為政府需為此負責。她又說，公司沒有特別承諾日後會優先聘請今次被裁的員工，強調工會會與員工走到最後一步，會收集會員意見，再決定下一步行動。

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責任編輯：陳子謙

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