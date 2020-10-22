【抑鬱媽媽】勒死自閉過度活躍5歲兒後輕生　丈夫看遺書始知妻困境：她很愛孩子

▲ 抑鬱媽媽勒死自閉兒後再輕生，丈夫看遺書始知妻子困境。

養育有特殊學習需要（SEN）孩子不是易事，父母隨時承受巨大壓力而面臨情緒崩潰，甚至演變成悲劇。新加坡一名日籍媽媽疑因照顧患有自閉症和過度活躍症的5歲兒子，患上重度抑鬱症，最終選擇勒死兒子後再輕生。

事發於去年11月，警方在新加坡一處郊區自然公園，發現一輛黑色私家車，私家車上有一具中年婦女和一具男童的屍體。

經過調查，死者為41歲的緒方娜美與其5歲大仔聰太郎，緒方娜美來自日本，平日不僅要工作，也要兼負照顧兩名兒子的重責，而大仔聰太郎患有嚴重自閉症和過度活躍症，在學校表現不佳，照顧上亦有困難，令緒方娜美感到疲憊，後來更患上重度抑鬱症，需要固定求診。

勒死兒子後自殺

直至2019年11月，緒方娜美突然失去聯繫，原來她承受不了照顧孩子的壓力，先在住宅客廳把大仔勒死，其後載著兒子的屍體到自然公園，停在山路旁，拿出事前預備好、長達18厘米的刀子往自己胸口刺去，最後失血過多而死。

數小時後，兩名路過的警察發現車輛，前往檢查，嘗試叫醒聰太郎不果，發現情況不妥立即要求增援。警方在死者家中搜出兩封以日本寫的選書，並在客廳找到一條綁了3個結的伸縮帶和一條70厘米的繩子。

在今年10月，當地驗屍庭針發對母子的死因發表調查結果，裁定41歲母親殺死5歲兒子後再自殺，並顯示緒方娜美在生前已做好一系列有計劃的行動準備。

患重度抑鬱暴瘦18磅

據緒方娜美的主診醫生表示，她在生前一年狀況急轉直下，暴瘦了近18磅，也經常出現焦慮症狀，而且相當自責和不安。而事發前3日，緒方娜美曾表達想自殺的念頭，當時醫生已將她轉至總醫院，以藥物治療，沒想到仍不奏效。

家中女傭作供時表示，事發前一天，緒方娜美還為兩名兒子講故事，看起來很正常。翌日早前她起床時，就收到緒方娜美訊息指，大仔發燒已帶孩子去醫院，著女傭帶小兒子去上學。而女僱主沒有任何異狀，且她深愛孩子，從未對孩子暴力相向，與丈夫也很恩愛。

而娜美的丈夫事發時正在中國出差，他表示妻子一直很愛孩子，他亦沒有感到妻子的異常，直至悲劇後，他才在妻子遺留的信件中得知，妻子一直受重度抑鬱症折磨。

信中寫及，醫生開給她的抑鬱藥沒有效，她很擔心自己如果崩潰，就沒有人照顧孩子，她為自己的行為感到抱歉，並一再要求丈夫照顧小兒子，並為他的成長、照顧和監護留下具體的指示。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳